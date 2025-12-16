Les Profs T.28 : Carnet de potes – Erroc, Sti, Simon Léturgie – la chronique BD

Erroc et Sti continuent à scénariser la série qui atteint son vingt-huitième album. Simon Léturgie assure le dessin tandis que Jacqueline Guénard réalise les couleurs. Ce nouvel opus sort l’année des vingt-cinq ans de la série.

Résumé : Ce nouvel album commence par l’arrivée de la proviseure qui souhaite mettre en place l’uniforme pour tous les élèves du lycée Fanfaron. Commence alors une recherche pour trouver la tenue adéquate qui satisfera l’administration, les professeurs et les élèves...

Critique : Un quart de siècle pour ce groupe de profs qui affrontent le quotidien de la vie d’enseignant. Malgré les coups durs et les difficultés rencontrées, ils ont l’air toujours aussi jeunes ! Ce nouveau tome propose une histoire longue pour démarrer et l’on retrouve ensuite la structure habituelle en gags d’une planche, avec les rubriques récurrentes sur le shopping et les élèves. On découvre aussi la jeunesse de l’équipe professorale du lycée Fanfaron. Voir les profs quand ils étaient enfants, lycéens ou étudiants, bref, de l’autre côté du bureau, est une excellente idée. On replonge dans le passé, où tenues et looks nous montrent bien que c’était il y a un certain temps.

Erroc et Sti nous offrent donc une nouvelle palette de gags pour marquer le coup. Notons l’arrivée d’un petit nouveau, le prof d’arts plastiques qui est un accro aux réseaux sociaux, toujours en train de chercher la bonne vidéo à partager sur Instagram. À côté de cet album, pour l’anniversaire des Profs, sort la réédition du premier tome de la série, revisité et amélioré !

© Erroc, Sti, Simon Léturgie / Bamboo

Au dessin, Simon Léturgie nous replonge sans aucun souci dans l’ambiance du lycée, les élèves dans les couloirs, les enseignants en salle des profs, l’administration dans leurs bureaux et les salles de cours toujours aussi vivantes. Aux couleurs, Jacqueline Guénard nous décline une douce palette d’oranges et de jaunes pour le lycée, qu’elle peut alterner avec d’autres teintes quand on quitte l’établissement, ou que l’on se retrouve dans des salles peu visitées des enseignants, comme le bureau du principal.

Les Profs T.28 Carnet de potes marque le passage d’un quart de siècle pour cette série d’humour suivant une équipe d’enseignants aujourd’hui bien connus dans un lycée presque comme les autres.