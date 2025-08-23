Les Sanctuaires - Sébastien Pons - la chronique BD

Résumé : Dans ce roman graphique autobiographique, Sébastien Pons revient sur un moment bascule de sa vie : alors qu’il doit partir s’installer au Japon avec sa petite amie, une douleur inconnue au niveau du genou le force à s’immobiliser, avec une convalescence compliquée...

Critique : Comme un boomerang, je revois cette scène du film Mon Roi au CERS de Capbreton où la médecin demande à l’héroïne, blessée gravement au genou, comment va son couple, puisque le mot et l’articulation du "genou", en se reliant au "je-nous", était selon elle un symptôme d’une mauvaise relation. Faut-il y voir le même constat pour Sébastien Pons, victime d’une douleur aigüe et chronique à ce niveau là, alors même qu’il doit concrétiser une relation à distance en emménageant au Japon, pays qu’il convoite depuis son adolescence ? Sa relation est déjà abîmée puisqu’il la trompe avec une charmante rencontre, et les efforts sur place n’y changeront rien : le genou est donc malheureusement atteint. Sur ce constat s’ouvrent cependant de multiples sentiers d’introspection : situé à un carrefour de sa vie, les choix amoureux et professionnels se percutent sur l’auteur, amené à réfléchir sur ses rêves, ses ambitions et sur aussi la malchance qui le guette lorsque des choses devraient bien se passer pour lui... Au milieu, le constat médical occidental est assez flou, puisqu’hormis un acte chirurgical (et assez inutile) proposé dans l’urgence, le genou ne semble pas être un problème, et c’est à l’aide de remèdes méditatifs orientaux que va venir la lente guérison, qui sera celle de l’esprit avant tout. Avec humour, avec a priori, avec persévérance, l’auteur dévoile les connaissances qu’il a acquises, avide de les partager pour aider ceux qui, comme lui, se trouver bloqués par le physique et le psychique.

© Delcourt / Pons

Le dessin est à l’image du caractère du dessinateur : drôle, comique par de nombreux aspects, notamment celui de tourner en dérision des scènes clefs ou des personnages rencontrés (un grand patron de studio japonais, une rupture passée...), il peut être aussi touchant et plein de patience, surtout lorsqu’il s’agit de vouloir évoquer les maladresses envers des anciennes petites amies (voire même l’évocation des parents ou d’une amitié...). Toutefois, le moment où se rencontre ces deux facettes du dessin, c’est lorsqu’il s’agit de raconter, ou plutôt de vulgariser, les préceptes de la méditation qu’il a découverts. Ses personnages ne sont pas là de ceux d’Il était une fois la vie mais on n’est pas loin dans l’idée...

© Delcourt / Pons

Introspection véritable et volonté de partage sur des médecines alternatives, Les Sanctuaires s’affirme à la fois comme le roman graphique de Sébastien Pons et une plongée dans la philosophie orientale et sa médecine douce.