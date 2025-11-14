Les secrets du dessin manga de Boichi – Boichi - la chronique Manga

Boichi écrit et dessine ce manuel de dessin manga sous forme de... manga. Concrètement, il explique en BD comment dessiner des mangas. Ce recueil étonnant par sa virtuosité graphique peut surprendre par son approche axée sur les mecs hyper-virils et les jolies filles, une certaine hypersexualisation des personnages donc, mais il propose des bases de mise en scène et de techniques de dessins avec une bonne dose d’humour.

Résumé : {Les secrets du dessin manga de Boichi} commence par une discussion entre un robot et un alien ! L’alien s’appelle Hoshino. Il est venu chercher sur Terre une méthode pour apprendre à dessiner des mecs hyper cools, sans trop se fatiguer. Le robot, qui se nomme Boichi, est bien embêté, il préfère dessiner des jolies filles. Mais il ne dit rien et accepte Hoshino comme apprenti. Il débute par l’enseignement de l’entrée en scène d’un personnage cool !

Critique : Boichi livre un recueil dense, rempli de conseils, de techniques, d’astuces de dessins orientés manga. Si certains de ces conseils sont très génériques et peuvent s’appliquer au manga, voire à la BD au sens très large, d’autres sont plus spécifiques de ce domaine. Et d’autres encore, sont plus pointus, correspondant à un genre de manga. Quand il s’agit de dessiner personnage masculin et féminin, Boichi précise bien qu’il s’agit d’hommes hyper cools ou super virils. Et il explique précisément en quoi ses techniques permettent d’accentuer la virilité de son personnage. Et de même pour les formes des personnages féminins. Sans jamais trop insister, il s’agit de dessiner de belles jeunes filles, formant un beau couple avec le viril personnage masculin. La direction est posée. A côté de ce point, Boichi aborde des éléments de narration, en parlant des types de personnages pouvant encadrer le protagoniste et aussi de mise en scène, en présentant les plans, les émotions pouvant ressortir d’un certain cadrage, les lumières et leur utilité.

Boichi transforme tout ce manuel en manga et y intègre une énorme dose d’humour et d’auto-dérision. En se mettant en scène en robot rigolo malmené par son apprenti extra-terrestre, il se permet beaucoup de blagues. On s’amuse en même temps que l’on se rend compte que le travail et la quantité d’efforts à fournir pour apprendre à dessiner est importante, comme Boichi le rappelle plusieurs fois au long du recueil. Même si son apprenti Hoshino cherche tout le temps des astuces pour en faire le moins possible, à un moment, il va bien falloir dessiner des centaines de mains et de pieds pour arriver à les représenter dans différentes positions. D’ailleurs, on comprend qu’une part du dessin vient de l’assimilation de techniques et l’autre part du travail de répétition, de travailler encore et encore. Sur ce point, le mangaka est très clair et c’est une bonne chose. Tout un chacun sait ainsi que la route sera longue et semée d’embûches, mais que malgré tout, on peut en rire. Comme Boichi se l’autorise avec les évocations des fans services et des mangas érotiques. Ce qui rend ce manuel accessible plutôt à un public âgé de plus de seize ans.

Graphiquement, Boichi est au top. Ses personnages hyper réalistes, contrastant avec les figures cartoons du robot et de l’alien, dévoilent la palette que maîtrise l’artiste. Le travail d’ombrages, la connaissance poussée de l’anatomie et de la perspective éclatent à chaque case. On ne se lasse pas de feuilleter ce manuel et effectivement, quel meilleur moyen d’appliquer les techniques dévoilées par Boichi que de s’y mettre soi-même, en prenant pour modèle certaines poses de ce recueil. Noir et blanc, trames de gris, permettent de mettre en avant la puissance visuelle de Boichi. L’emploi de hachures discrètes ou marquées, permettent de comprendre aussi pourquoi ces dessins ont un tel rendu final. Un livre à ne pas ranger dans un coin, une source d’entraînement qui vous fait prendre conscience qu’il faudra acheter un manuel d’anatomie sur les os, les muscles du corps humain, féminin et masculin et un autre recueil de perspective. En effet, Boichi utilise les profondeurs et les points de fuite sans forcément, par contre, expliquer comment cela fonctionne.

Les secrets du dessin manga de Boichi est un manuel riche d’informations, pour commencer à dessiner manga. À travers de multiples techniques, il rappelle la nécessité du travail et de l’effort, de la connaissance de l’anatomie et de la perspective, tout en étant orienté vers les dessins de personnages souvent hypersexualisés, direction complètement assumée par l’auteur, qui sait en plaisanter.