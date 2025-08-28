Les Sisters, BD à lirécouter – Cazenove, William - la chronique BD

William et Christophe Cazenove ont écrit ces gags en une page, dessinés par William. Les versions Audio sont réalisées par le studio Blynd. L’occasion de découvrir sous une autre forme, celle de la BD Audio, les aventures des deux sisters Wendy et Marine.

Résumé : {Les Sisters, BD à lirécouter} regroupe différents gags des anciens tomes de la série mais avec une particularité spécifique à cet album : ils sont aussi disponible en version audio !

Critique : Cette BD constitue une tentative intéressante qui soulève des questions et des réflexions. Ce nouveau tome réunit des gags issus des volumes précédents. Si vous suivez la série, il est possible que vous connaissiez déjà le contenu de cet album, mais chacun de ces gags est doté d’une particularité spécifique à ce tome. Il débute par un petit QR code en haut à gauche de chaque page. Ce QR Code, une fois scanné, vous amène à une application « BD-audio » sur le site de Bamboo.

Là, vous avez le choix : écouter la page d’un coup ou contrôler le défilement. Dans les deux cas, vous découvrirez la version audio de chaque planche. Soit le son défile complètement sans que vous ayez à intervenir, soit vous devez cliquer pour lancer chaque réplique. Mais ne vous inquiétez pas, l’album est introduit par une page simple et illustrée expliquant comment utiliser l’application.

Nous vous recommandons de lancer l’application conjointement à la lecture de l’album. En effet, il ne s’agit pas de nouvelles versions audio indépendantes, mais d’enregistrement des dialogues avec ajout d’ambiances, de bruitages et de musiques. Si vous n’avez pas la BD devant vous, vous risquez de ne pas comprendre les situations, car rien n’est ajouté pour vous poser les éléments uniquement visuels des planches. C’est donc bien une lecture « accompagnée » d’une écoute audio, justifiant l’appellation « à lirécouter », que Bamboo vous propose.

Les voix sont celles de la série : Anaïs Delva joue Wendy et Kelly Marot interprète Marine. Vous entendrez aussi Maxence, le petit copain de Wendy ainsi que la mère et les amies des Sisters. On aurait aimé que la BD intègre une page de crédits pour ces comédiens et le studio qui se charge des versions audio. Heureusement, un dossier mélangeant article, photos, dessins et interviews nous permet d’en savoir plus sur le passage de l’image au son.

L’audio regroupe l’interprétation des dialogues par les actrices et acteurs. Ces derniers ajoutent aussi hésitation, interrogation ou soupir, représentées dans la BD parfois par un sigle. L’enregistrement intègre des ambiances, comme les sons de la rue ou du jardin... et aussi des bruits, reprenant ceux du gag. Pour ponctuer les chutes, ou les changements de case, parfois, s’ajoutent des petits gimmicks de guitare. Et d’autres fois, de la musique supplémentaire renforce l’ambiance, comme ces guitares électriques saturées alors que les Sisters commencent à se disputer !

Là où il faudra vous acclimater, c’est que l’audio ne sera pas forcément synchronisé avec votre rythme de lecture. Vous lirez à une vitesse différente de celle du son. Même si vous optez pour l’option « prendre le contrôle ».

Ce qui peut être perturbant, car dans une BD, on aime aller plus ou moins vite, s’arrêter de temps en temps sur une case, regarder un dessin, et lire les bulles à son rythme. L’écoute contrôlée, où vous cliquez sur votre téléphone à chaque réplique, peut être plus adaptée pour vous, mais il n’empêche que vous n’aurez pas de prise sur le temps de défilement des répliques (normal, par respect du jeu des comédiens et comédiennes et du travail de montage). Le plus difficile pour le « lectauditeur » sera donc de trouver un rythme de lecture qui s’accorde aux possibilités audio fournies par l’application.

Ces difficultés relèvent d’un défi auquel Bamboo a dû se confronter, la BD étant un art dont l’une des caractéristiques, par définition, est le contrôle de son temps de lecture (comme un livre, par exemple, vous pouvez lire plus ou moins vite les pages, vous restez dans l’histoire telle qu’elle est pensée), opposé à l’audio, dont la définition implique un défilement continu, sans intervention spécifique dessus (comme un film par exemple, vous pouvez accélérer ou ralentir, mais le film, comme la musique, par essence, est fait pour être vu dans sa continuité sans action sur la vitesse de défilement des images). Ce choc pose un obstacle très dur à surmonter et les éditions Bamboo ne sont pas les premières à s’y confronter, car la BD et le son ont déjà une longue histoire commune.

Bamboo a-t-il réussi à nous donner une BD Audio ? À nos yeux, ce n’est pas évident, car nous avons ressenti une frustration à la lecture parce que nous n’étions pas « synchronisé » avec les dialogues joués. Et on attendait parfois la fin d’une réplique. Ce qui nous sortait un peu du déroulement du gag.

Quelle solution pourrait-on trouver ? Faire une version audio complète, qu’on peut écouter indépendamment des gags ? Mais cela nécessite un travail de réécriture particulier pour faire passer au son les éléments uniquement visuels tout en gardant le rythme et la dynamique de l’humour pour ces gags courts. Et donc, un investissement supplémentaire pour réaliser ces versions audios spécifiques.

La solution est encore à chercher, même si, avec son application qui permet de découper l’écoute, Bamboo fait un pas en avant. Mais si vous n’aimez pas avoir votre téléphone à la main en lisant une BD, cette BD Audio n’est pas le format qui vous conviendra le mieux.

Les BD Audio lancées par Bamboo ont l’avantage de soulever à nouveau ces questions, et de proposer des solutions, plus ou moins adaptées.

À vous de vous faire votre propre opinion, en tentant le jeu. Si vous ne connaissez pas les gags, dans le fond, rien ne vous empêche de lire l’album comme un album de BD standard, puis de vous refaire une lecture avec l’audio. Et là, vous profiterez vraiment de l’album BD en soi et de ce que l’audio peut vous apporter. Et n’hésitez pas à remonter vos retours d’expérience à Bamboo, car dans ces expériences, les retours des lecteurs et de lectrices sont toujours intéressants.

Cazenove, William / Bamboo

Il est dommage que cette BD ne soit pas un nouvel album des Sisters mais une compilation. Les fans suivant la série depuis longtemps auraient été sans doute partants pour découvrir de nouveaux gags dans une version BD Audio de ce type. Mais le fait qu’il s’agisse d’une compilation pourrait ne pas attirer celles et ceux qui ont déjà tous les albums, ou une grosse partie des albums, et qui devraient acheter cet opus uniquement pour la version audio.

Proposer un contenu original, des nouveaux gags, dans cette version BD Audio, pourrait attirer les fans de la première heure (et des suivantes) et aussi celles et ceux qui ne connaissent pas la série, mais sont intriguées et attirées par le concept de BD Audio. Mais pour cela, bien sûr, il est important de laisser le temps aux deux vaillants auteurs de cette belle série humoristique de nous proposer un nouvel album !

Les Sisters, BD à lirécouter propose une compilation des BD précédentes assorties de versions audio à écouter lors de la lecture. Une expérience intéressante qui soulève des réflexions.