Lord of the Fans T.4 - Hiroshi Noda, Masayasu Fukushima - la chronique Manga

Résumé : Absorbé par l’entraînement qu’il prodigue à Ellie, Reynolds n’est pas au courant de la fronde menée par son frère pour prendre son trône. Mais veut-il encore être Roi ? Par amour pour Ellie, Reynolds est prêt à tout... même à être un véritable Roi Démon.

Critique : Nous entamons la dernière partie de cette histoire avec ce quatrième et avant-dernier tome de la série Lord of the fans. Ce tome reprend sur la fronde mise en place par le demi-frère de Reynolds. Mais, le Roi Démon accaparé par Ellie n’en a même pas conscience. Il faudra que Basel s’attaque à sa bien-aimée pour qu’il réagisse !

MAOU GA ZUTTO MITEIRU vol.4 © Hiroshi NODA, Masayasu FUKUSHIMA / SHOGAKUKAN

Pour permettre à Ellie de réaliser son rêve, défaire le Roi Démon, Rey décide de se focaliser sur son rôle de Monarque, pour la première fois depuis le début de cette histoire. L’une des « tâches » à laquelle le démon n’avait pas pensé, est celle de se marier ! Calme et réfléchie pour un Démon, l’heureuse élue a tout ce qu’il faut pour ne pas laisser de glace ce monarque un peu à part à qui elle ressemble énormément… et même plus que nous l’imaginions au premier abord.

Désireuse de découvrir tous les aspects de la vie de son futur époux, Freyja, décide de le suivre dans le Royaume des humains à la rencontre de celle qui fait battre le cœur de Reynolds. Cette héroïne qui, depuis son entraînement avec le fameux « Maître Leroy », s’est améliorée et a quelque peu changé sa façon de penser…

Comme nous l’évoquions en début de chronique, ce quatrième tome entame le dernier arc de la série et apporte un nouveau souffle à cette histoire. Les nouveaux éléments laissent entrevoir de nombreuses issues différentes et nous sommes impatients de découvrir laquelle de nos hypothèses sera la bonne… ou même si l’une d’entre elles se réalisera ! Suite et fin le 10 septembre prochain !