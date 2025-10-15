Malanotte – Marco Taddei, La Came – la chronique BD

Résumé : Années 1970. Jeune anthropologue, Ernesto retourne dans le village de Malanotte dont il est originaire, pour recueillir sur magnétophone des témoignages sur les légendes et les pratiques culturelles locales. Ernesto n’est pas retourné à Malanotte depuis l’enfance et le départ précipité de son père, qui a soudainement vendu la maison familiale, et n’est jamais revenu au village, un comportement étrange que son fils ne s’explique pas. Reçu chaleureusement par le maire du village, Ernesto commence ses enregistrements sous le regard le plus souvent circonspect des habitants. Mais l’attitude des villageois change brusquement, pour devenir hostile lorsque Ernesto met le doigt sur la légende de la Pantafa…

Critique : Deuxième album de la collection « Aux confins » après Au-delà de Neptune, Malanotte est l’œuvre d’un duo italien talentueux composé de Marco Taddei (scénario) et La Came (dessin) qui explorent le folklore rural italien. L’histoire se situe dans les années 1970, au moment où la modernité entre dans la plupart des foyers et où le retard des villages les plus isolés apparaît de plus en plus criant. Symbole de la modernité urbaine avec son magnétophone et ses études universitaires, Ernesto apparaît immédiatement comme un corps étranger et fait figure de curiosité auprès des habitants dans un village en apparence paisible. Toutefois, le poids du regard des autres est lourd, comme le héros ne tarde pas à le découvrir lorsqu’il échange avec Sarah, une jeune femme de son âge qui s’occupe de sa grand-mère très âgée. Sarah occupe avec sa grand-mère l’ancienne maison du père d’Ernesto, ce qui rappelle des souvenirs à ce dernier, et réveille au passage quelques interrogations…

© Marco Taddei, La Came / Steinkis

Ernesto dort mal à Malanotte. Est-ce la nostalgie de se retrouver dans ce village ? Ou bien est-ce cette histoire de la Pantafa – cette femme maudite qui errait dans le village et vivait en marge de la communauté – qui le travaille ? La comptine associée à cette histoire donne des sueurs froides à Ernesto lorsqu’il réécoute l’enregistrement, jusqu’à hanter ses nuits. Pour comprendre l’origine de cette histoire, Ernesto se décide à retrouver l’ancienne maison de cette femme située dans la forêt…

© Marco Taddei, La Came / Steinkis

Sur le plan graphique, La Came joue sur un dessin en noir et blanc, avec quelques nuances de gris, qui comporte de grandes masses sombres pour figurer l’angoisse qui s’empare du personnage principal. Le travail graphique pour restituer l’ambiance oppressante du village – aux décors soignés, et dont on se rend bien compte qu’il est hors du temps – est convaincante, avec un soin particulier apporté aux planches qui font apparaître le fantastique. Si le dénouement du récit s’avère en fin de compte assez classique, l’histoire est suffisamment bien ficelée pour qu’on ne lâche pas l’album avant la dernière page. La morale sous-jacente, que nous ne dévoilerons pas, est également bien amenée : loin d’être nostalgiques d’une époque perdue, les auteurs mettent en évidence les travers de ces communautés rurales et les secrets parfois terribles qu’ils cherchent à garder…

Récit prenant aux planches soignées, Malanotte est un bon album qui explore le fantastique et les secrets collectifs enfouis, avec l’idée que derrière chaque légende, il y a un fait réel qu’il faut parfois mieux oublier.