Marius. T2 – Eric Stoffel, Serge Scotto, Sébastien Morice - chronique BD

Résumé : Marius T2 est la seconde partie de l’adaptation du premier volet de la trilogie Marseillaise de Marcel Pagnol, à savoir Marius, Fanny et César. Le jeune Marius est tiraillé entre son désir de partir sur les mers et son amour pour Fanny. Autour de lui, la Canebière continue sa vie. N’ayant conscience de rien, César, le père de Marius, tape le carton avec Panisse, Escartefigue et Monsieur Brun...

Marius T2 démarre sur une dispute entre César et la mère de Fanny, dispute houleuse comme la Méditerranée avec ses vagues de colère et d’entente, de reproches et d’amitié. Et l’enjeu de ce charivari est bien entendu l’histoire d’amour de Fanny et Marius, qui ne passe plus inaperçue depuis l’esclandre de ce dernier avec Panisse.

Alors que le destin des amants se joue, Marius, lui continue à rêver de voyage et de mer. Mais comment va-t-il expliquer cela à son père, qui le pousse au mariage, à Fanny, qu’il aime plus que tout ? Un dilemme pour le jeune homme qui hante ce second tome.

La BD se complète d’un texte illustré de photos parlant des adaptations de la pièce de théâtre initiale au cinéma. Il et étonnant d’apprendre que Pagnol n’avait pas prévu de suite à ce récit. Et d’autant plus étonnant quand on arrive à la fin, qui laisse tellement de questions en suspens. On comprend bien l’insistance du public pour avoir une suite.

Eric Stoffel, Serge Scotto, Sébastien Morice / Grand Angle

Sébastien Morice continue à ciseler de ces volutes colorées ce port de Marseille, y jetant une palette bleu-orange où les deux couleurs prennent le pas l’une sur l’autre selon le lieu et l’heure du jour ou de la nuit.

Les compositions simples des pages avec ces cases dépourvues de contour sont certes serrées, permettant l’avancée de l’action, mais elles laissent la place tout autant aux clients du café qu’aux héros de cette histoire. Car finalement, Marius donne le titre au récit, mais on s’attache également et surtout à toute cette galerie de personnages secondaires qui le temps d’une séquence, prennent le devant de la scène.

Marius T2 conclut en même temps l’adaptation de Marius et ouvre forcément vers celle de Fanny. Nous pourrons alors connaître la suite de cette histoire, qui se termine sur un moment de tension.