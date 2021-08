Meadowlark , de Greg Ruth et Ethan Hawke - les premières planches de la BD

Après Indeh, un récit historique consacré aux guerres apaches, on attendait avec impatience le retour de Ethan Hawke et Greg Ruth qui signent avec Meadowlark un polar noir, contemporain et plein d’adrénaline.

Résumé : "Dans la ville calme et sans prétention de Huntsville, au Texas, la journée démarre mal dans la maison de Cooper, un adolescent à problèmes. Ses parents sont divorcés. Sa mère, infirmière, s’est remise en couple avec un benêt travaillant dans les assurances. Cooper ne porte vraiment pas son beau-père dans son cœur. Perpétuellement en conflit avec lui, il rivalise d’ingéniosité pour lui jouer des sales tours. Comme hier soir, quand il lui a démonté et planqué les quatre roues de sa vieille Firebird. Résultat, Cooper, va devoir passer la journée avec son père, sur son lieu de travail, le pénitencier. Jack « Meadowlark » Johnson est un ancien boxeur à la carrière ratée, devenu bien malgré lui gardien de prison. Même s’il est très respecté par ses collègues, il n’en reste pas moins un pauvre type qui a raté sa vie et ne parvient pas à payer la pension alimentaire. Il rêve de mieux pour son fils. Cette journée aurait dû se dérouler tranquillement, avec Jack dans son mirador et Cooper dans les bureaux du pénitencier, entouré des amis de son père. Pourtant, une émeute se déclenche et trois des plus vicieux prisonniers de l’établissement en profitent pour s’évader. Cooper et Jack vont croiser à nouveau leur route, l’adolescent va devoir se confronter aux choix calamiteux de son père et lutter pour sa survie. Emportés dans un tourbillon de violences, le père et le fils vont, soudés, faire face à l’adversité et nouer une relation aussi dysfonctionnelle qu’émouvante".

Meadowlark était l’une des BD attendues pour cette rentrée 2021 et à l’occasion de sa sortie aujourd’hui en librairie Avoir Alire propose en exclusivité les premières pages de ce road movie initiatique haletant et poignant qui aborde habilement le thème de la filiation, mené d’une main de maitre par Greg Ruth et Ethan Hawke. Greg Ruth, Ethan Hawke / Robinson Greg Ruth, Ethan Hawke / Robinson Greg Ruth, Ethan Hawke / Robinson Greg Ruth, Ethan Hawke / Robinson Greg Ruth, Ethan Hawke / Robinson Greg Ruth, Ethan Hawke / Robinson Greg Ruth, Ethan Hawke / Robinson Greg Ruth, Ethan Hawke / Robinson Greg Ruth, Ethan Hawke / Robinson Greg Ruth, Ethan Hawke / Robinson

256 pages - 22 €

