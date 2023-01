Mediator, un crime chimiquement pur - Irène Frachon, Éric Giacometti, François Duprat - la chronique BD

Résumé : Lorsque la médecin Irène Frachon constate des cas suspects de problèmes cardiaques auprès de patients consommateurs du nouveau médicament Mediator, elle ne pensait que son signalement devrait devenir croisade pour être entendue.

Critique : Lorsque les complotistes tissent des thèses extravagantes sur des pouvoirs occultes, il y a pourtant toujours des explications simples, faciles à comprendre. Pour appréhender la douloureuse réalité, qui ne se construit pas sur des complots, mais plutôt des intrigues de grandes industries pour augmenter ou conserver leur capital, et donc leur influence, il faut passer par des enquêtes minutieuses, complexes et protéiforme. Celle qui décrit le scandale du Mediator, produit phare des laboratoires Servier, fleuron pharmaceutique français dont le fondateur sera plus qu’honoré par les instances politiques de notre pays, est un modèle du genre : pour se faire entendre, la pneumologue Irène Franchon aura dû subir la calomnie, le découragement, les menaces, les procès, tous les moyens qu’une grande entreprise peut mobiliser. Car au-delà des morts qui ne pourront jamais revenir auprès de leurs familles, des erreurs d’appréciation de certaines instances du médicament, des malades mis dans l’erreur, il y a un système abject qui est mis à nu, dévoilé, sources et documents à l’appui. Un système qui a pour matrice l’argent, car celui-ci entraîne automatiquement le succès, les honneurs, les courbettes, même s’il se construit sur des produits nocifs, en toute connaissance de cause. Cette enquête rejoint donc les grandes investigations journalistiques, et si elle est rude à lire, elle donne à voir le monde tel qu’il est.

© Delcourt / Duprat

Le dessin de François Duprat s’adapte parfaitement à cette volonté de transmission quasi pédagogique. Aidé par un Hippocrate venu en renfort pour faire un brin d’histoire, depuis l’utilisation des méthamphétamines dans la plupart des armées lors de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux secousses des procès en appel, on alterne ainsi entre les temps forts de la vie d’Irène Franchon et ces moments instructifs, sans pour autant oublier les grandes dates qui ont façonné l’entreprise Servier et son despotique créateur. Sans changer de style, sans chercher à diaboliser à outrance, le dessin complète bien un propos parfois ardu, un vocabulaire des mondes médical ou judiciaire qui sont donc simplifiés, facilités.

© Delcourt / Duprat

Enquête d’une importance immense et roman graphique plein de pédagogie, Mediator s’empare d’un sujet qui doit intéresser la société dans son ensemble, et cette BD est le meilleur moyen de le faire.