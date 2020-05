Mon premier rêve en japonais - Camille Royer - critique BD

Résumé : Camille, huit ans, est métisse : sa mère est japonaise tandis que son père est français. Comme toutes les petites filles, l’enfant va à l’école, joue avec sa meilleure amie, se dispute avec son frère et a peur du noir. Aller se coucher seule la terrorise alors sa mère lui raconte des légendes japonaises pour l’emmener ailleurs, dans le pays des beaux rêves...

Sélectionné pour le prix de la BD des étudiants France Culture, Mon premier rêve en japonais est un roman graphique plein de tendresse et de douceur.

Camille porte sur ses épaules sa double culture qu’elle voit comme un fardeau. Née d’une mère japonaise et d’un père français, la petite fille a deux fois plus de devoirs et d’obligations à cause de ses racines métissées : deux fois plus de lettres à connaître (alphabet latin et kanjis), deux fois plus de sons à mémoriser. Et puis, elle doit aussi comprendre la dynastie familiale, faire face aux moqueries à l’école, arrêter de se disputer autant avec son frère, et surtout prendre l’habitude de se coucher sans faire d’histoires. Ce qu’elle craint par-dessus tout, ce sont les « psychopathes » qui pourraient se cacher dans son armoire ou dans le noir de sa chambre, et surgir en pleine nuit. C’est là qu’intervient le côté positif de sa double culture : cela implique également deux fois plus d’histoires et de légendes à entendre...

Camille Royer / Futuropolis

Le quotidien de Camille est crayonné en noir et blanc. La petite fille est pleine de moues si typiquement enfantines, d’expressions adorables mais souvent boudeuses. Elle est espiègle, pleine de vie, court partout et semble presque pouvoir surgir des pages à tout moment et devenir une personne réelle, de chair. Après tout, cela semble normal puisque Camille Royer a puisé dans sa propre expérience pour illustrer cette bande dessinée. C’est son enfance et sa famille qu’elle raconte, son histoire et celle de tous les enfants nés de parents d’origines différentes. Le mélange des contes, des légendes, des habitudes, voilà ce qu’elle confie fièrement au lecteur.

Et puis, parce que son sang japonais ne représente pas qu’un poids et des cours supplémentaires, elle insiste aussi sur la richesse apportée par cette ascendance. Tous les soirs, pour l’aider à chasser ses idées noires, sa mère lui narrait des contes ancestraux, tantôt mélancoliques, tantôt plein d’espoir, d’un onirisme exotique. Parce que l’imaginaire de la fillette est une vraie fabrique d’images, les fables font éclore dans son esprit et sur les pages des aquarelles aux teintes vives et pastelles, pleines de finesse et de poésie. Les rêves de la petite fille sont également illustrés de cette façon, tout comme les éléments de la routine qu’elle teinte de sa bonne humeur boudeuse et de ses rêveries enfantines. Tantôt colorées, tantôt sordides comme seuls le sont les cauchemars, ces planches viennent rythmer le quotidien et lui conférer magie et délicatesse.

Camille Royer / Futuropolis