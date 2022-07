Mort de l’acteur David Warner

News : Formé à l’Académie royale d’art dramatique, David Warner débute au cinéma en 1962 et tourne un an plus tard pour Tony Richardson dans Tom Jones : entre l’alcôve et la potence. Il devient l’un des espoirs du Free Cinema avec le rôle-titre de Morgan (1966) de Karel Reisz, aux côtés de Vanessa Redgrave. Ce film lui permet d’être nommé au BAFTA du meilleur acteur anglais. Son autre premier rôle marquant de la décennie est celui de Michael Kohlhaas pour Volker Schlöndorff, en 1969. On peut aussi retenir son personnage de Lysander dans Le songe d’une nuit d’été (1968) de Peter Hall. La même année, il joue un aristocrate dans L’homme de Kiev de John Frankenheimer, et le fils de Simone Signoret dans La Mouette de Sidney Lumet. Car contrairement aux autres têtes d’affiche britanniques révélés en même temps que lui (Alan Bates, Michael Caine, Albert Finney…), David Warner est rapidement voué aux rôles secondaires, voire épisodiques. On le voit cependant dans de nombreuses productions. Dans les années 70, il tourne trois films avec Sam Peckinpah, dont Un nommé Cable Hogue (1970) et Croix de fer (1977).

Il incarne le photographe Jennings dans La malédiction (1976) de Richard Donner et le soldat Woodford dans Providence (1977) d’Alain Resnais. Il est également dirigé par Joseph Losey, Ivan Passer, Arthur Hiller… Sa carrière est toujours internationale à la décennie suivante et David Warner devient génie du mal dans Bandits, bandits (1981) de Terry Gilliam, médecin dans L’homme aux deux cerveaux (1983) de Carl Reiner et Mr. North (1988) de Danny Huston, ou père de famille dans La compagnie des loups (1984) de Neil Jordan. Les années 90 seront toujours prolifiques. Il cachetonne dans la franchise Star Trek, et croise sur sa route Raoul Ruiz (L’œil qui ment, 1992), John Carpenter (L’antre de la folie, 1994) et Wes Craven (Scream 2, 1997). Son rôle le plus célèbre de la période est celui de l’infâme valet Lovejoy dans Titanic (1997) de James Cameron. On peut ensuite citer ses rôles de Sandar dans La planète des singes (2001) de Tim Burton et du docteur Mead dans Les dames de Cornouailles (2004) de Charles Dance. Il prend sa retraite après Le retour de Mary Poppins (2018) de Rob Marshall. L’acteur, par ailleurs très actif à la télévision, était lauréat d’un Emmy Award. David Warner est décédé à l’âge de 80 ans le 24 juillet 2022.