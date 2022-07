Mostra de Venise 2022 : le jury et la sélection des films

News : Le Jury de la compétition officielle comprendra également le réalisateur et scénariste argentin Mariano Cohn, le réalisateur, scénariste et directeur de la photographie italien Leonardo Di Costanzo, la réalisatrice et scénariste française Audrey Diwan, l’actrice iranienne Leila Hatami, l’écrivain japonais Kazuo Ishiguro, et le réalisateur, scénariste et producteur espagnol Rodrigo Sorogoyen.

Notons que Netflix présente plusieurs films dont celui d’ouverture. Son réalisateur, Noah Baumbauch, était déjà passé par la plateforme pour The Meyerowitz Stories (New and Selected), présenté au Festival de Cannes 2017 (mais Cannes refuse désormais les films Netflix). Le cru 2022 comporte des pointures du septième art comme Darren Arofonofsky, Alejandro González Iñárritu (également produit par Netflix), Jafar Panahi (actuellement emprisonné par les autorités iraniennes) et Frederick Wiseman. Ils seront face à de sérieux outsiders tels que Kôji Fukada, Florian Zeller et Rebecca Zlotowski. Dans les autres sections, seront présents des réalisateurs aussi prestigieux que Lav Diaz, Paul Schrader, Sergei Loznitsa, Oliver Stone, Lars von Trier et Nicolas Winding Refn.

Le Festival international du film de Venise avait été créé en 1932, dans un contexte de pouvoir mussollinien, avec une suprématie des films italiens et allemands pendant la guerre. Il n’avait pas eu lieu de 1943 à 1945 et de 1973 à 1978. La Mostra de Venise est la section cinématographique de la Biennale de Venise. Les principaux longs métrages sont projetés au Palais du cinéma, au Lido de Venise. La récompense la plus prestigieuse est le Lion d’or attribuée au meilleur film de la compétition.

La sélection de la Mostra 2022

Compétition

White Noise - Noah Baumbauch (Film d’ouverture)

Il signore delle formiche - Gianni Amelio

The Whale - Darren Aronofsky

L’immensità - Emanuele Crialese

Saint Omer - Alice Diop

Blonde - Andrew Dominik

Tár - Todd Field

Love Life - Kôji Fukada

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades - Alejandro González Iñárritu

Athena - Romain Gavras

Bones and All - Luca Guadagnino

The Eternal Daughter - Joanna Hogg

Beyond the Wall - Vahid Jalilvand

The Banshees of Inisherin - Martin McDonagh

Argentina, 1985 - Santiago Mitre

Chiara - Susanna Nicchiarelli

Monica - Andrea Pallaoro

No Bears - Jafar Panahi

All the Beauty and the Bloodshed - Laura Poitras

Un Couple - Frederick Wiseman

The Son - Florian Zeller

Les Miens - Roschdy Zem

Les enfants des autres - Rebecca Zlotowski

Hors compétition - Fictions

The Hanging Sun - Francesco Carrozzini (Film de clôture)

When the Waves Are Gone - Lav Diaz

Living - Oliver Hermanus

Dead for a Dollar - Walter Hill

Call of God - Kim Ki-duk

Dreamin’ Wild - Bill Pohlad

Master Gardener - Paul Schrader

Siccitá - Paolo Virzì

Pearl - Ti West

Don’t Worry Darling - Olivia Wilde

Hors compétition - Documentaires

Freedom on Fire : Ukraine’s Fight for Freedom - Evgeny Afineevsky

The Matchmaker - Benedetta Argentieri

Gli ultimi giorni dell’umanità - Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo

A Compassionate Spy - Steve James

Music for Black Pigeons - Jorgen Leth, Andreas Koefoed

The Kiev Trial - Sergei Loznitsa

In viaggio - Gianfranco Rosi

Bobi Wine Ghetto President - Christopher Sharp, Moses Bwayo

Nuclear - Oliver Stone

Hors compétition - Courts métrages

Camarera de piso - Lucrecia Martel

A guerra finita - Simone Massi

In quanto a noi - Simone Massi

Look at Me - Sally Potter

Hors compétition - Séries

The Kingdom Exodus - Lars von Trier

Copenhagen Cowboy - Nicolas Winding Refn

Orizzonti

Princess - Roberto De Paolis (Film d’ouverture)

Victim - Michal Blasko

En los márgenes - Juan Diego Botto

Trenque Lauquen - Laura Citarella

Vera - Tizza Covi, Rainer Frimmel

Innocence - Guy Davidi

Blanquita - Fernando Guzzoni

Pour la France - Rachid Hami

A Man - Kei Ishikawa

Bread and Salt - Damian Kocur

Luxembourg, Luxembourg - Antonio Lukich

Ti mangio il cuore - Pippo Mezzapesa

To the North - Mihai Mincan

Autobiography - Makbul Mubarak

La Syndicaliste - Jean-Paul Salomé

World War III - Houman Seyedi

The Happiest Man in the World - Teona Strugar Mitevska

The Bride - Sérgio Tréfaut

Orizzonti Extra

L’Origine du mal - Sébastien Marnier (Film d’ouverture)

Hanging Gardens - Ahmed Yassin Al Daradji

Amanda - Carolina Cavalli

Zapatos rojos - Carlos Eichelmann Kaiser

Nezouh - Soudade Kaadan

Notte fantasma - Fulvio Risuleo

Without Her - Arian Vazirdaftari

Valeria Is Getting Married - Michal Vinik

Goliath - Adilkhan Yerzhanov

Venice Classics Documentaries

Ragtag - Giuseppe Boccassini

Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy - Nancy Buirski

Fragments of Paradise - KD Davison

Franco Zeffirelli, conformista ribelle - Anselma Dell’Olio

Jerry Schatzberg, portrait paysage - Pierre Filmon

Godard seul le cinéma - Cyril Leuthy

The Ghost of Richard Harris - Adrian Sibley

Bonnie - Simon Wallon

Sergio Leone - L’italiano che inventò l’America - Francesco Zippel

Biennale College Cinema

Come le tartarughe - Monica Dugo

Banu - Tahmina Rafaella

Mountain Onion - Eldar Shibanov

Palimpsest - Hanna Västinsalo

Biennale College Cinema - Virtual Reality

Elele - Sjoerd van Acker

Mono - Chiara Troisi

Chroma 11 - Tsang Tsui-Shan