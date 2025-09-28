My perfect life – Lynda Barry – la chronique BD

Résumé : Maybonne est au collège et vit chez sa grand-mère avec sa petite-sœur Marlys. Les deux filles souffrent de l’absence de leur mère, femme célibataire qui s’est révélée incapable de s’occuper d’elles. Mais le principal problème de Maybonne au quotidienne concerne le collège : isolée, elle est la cible de moqueries et se retrouve manipulée par un garçon. À un âge où l’on est particulièrement sensible au regard des autres, Maybonne perd confiance en elle et se retrouve exposée à différents dangers…

Critique : Après Come over, Come over, qui a reçu le Fauve du Patrimoine lors du festival d’Angoulême 2025, les Éditions çà et là poursuivent la publication des strips de Lynda Barry, figure de la bande dessinée alternative américaine, qui brosse un portrait frappant de Maybonne et Marlys, qui vivent dans une famille dysfonctionnelle et s’en sortent tant bien que mal. Lynda Barry recourt à un schéma narratif terriblement efficace : chaque récit est découpé en 4 cases, avec une place importante accordée au texte, dont l’écriture très particulière met en scène les émotions de la jeune narratrice. Ce volume se concentre essentiellement sur Maybonne, qui écrit régulièrement à son amie Brenda, dont elle est séparée depuis son départ chez sa grand-mère. Maybonne s’épanche sur sa vie au collège, les garçons et son mal-être adolescent. On éprouve beaucoup de tendresse pour ce personnage imparfait qui souffre d’un environnement difficile. Son attitude tranche avec celle de sa petite sœur Marlys, qui est encore dans la sphère insouciante de l’enfance.

© Lynda Barry / çà et là pour l’édition française

My perfect life comprend en son cœur un récit plus long que l’enchaînement des quatre strips qui couvrent l’année scolaire. Ce récit baptisé « La question que tout le monde se pose » narre le trajet en bus de Maybonne pour aller voir sa mère durant les vacances de Noël. L’adolescente fait croire à sa grand-mère que sa mère accepte de passer les fêtes avec sa fille, et le trajet est l’occasion de mettre en scène les dangers que peut courir une jeune fille qui voyage seul. Mise en scène avec beaucoup de justesse, cette histoire ne manquera pas de frapper le lecteur au cœur.

© Lynda Barry / çà et là pour l’édition française

Deuxième des trois volumes de Ernie Pook’s Comeek, My perfect life confirme s’il le fallait encore toute l’acuité du regard de Lynda Barry sur la jeunesse : écrits il y a plus de trente ans, ces strips n’en demeurent pas moins d’une incroyable fraîcheur.