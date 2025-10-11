Necronomickey, le livre des destins maudits – Foerster - la chronique BD

Foerster écrit et dessine cette BD parodique, mélangeant le fantastique, l’horreur et l’humour. On rit devant l’horrible et les amateurs de Poe, Lovecraft, mais aussi de Mickey verront les références disséminées dans le récit.

Résumé : {Necronomickey, le livre des destins maudits} commence par un garçon et une fille vantant l’un à l’autre les mérites de leurs admirables parents. Au fur et à mesure qu’ils marchent, ils croisent des monstres étranges qui ne prêtent pas attention à eux, pas plus que les deux enfants ne les remarquent, jusqu’au moment où le garçon subit une profonde altération...

Critique : Foerster fait bien les choses avec une introduction qui met en scène les deux enfants qui parlent. Viennent ensuite onze chapitres qui présentent chacun une histoire indépendante, et la BD finit sur une coda, en petite conclusion.

Avec ces histoires courtes, Foerster reprend le format de la nouvelle, chère au fantastique et à Lovecraft. Il met en scène une série de protagonistes différents, mais se ressemblant fortement. Et pour cause, chaque histoire a pour personnage principal un membre de la famille Faramine. Autre point commun, le narrateur de chaque récit est le même, Nyarlapoupeth. Les amateurs de Lovecraft lui trouveront plus de ressemblance physique avec Cthulhu qu’avec Nyarlatothep, qui inspire son nom. Ce narrateur monstrueux nous raconte les déboires des membres de la famille Faramine, mélangeant humour, références littéraires et BD, avec une ambiance horrifique, presque gothique, dans un noir et blanc puissant jouant sur des contrastes forts.

Grâce au décalage humoristique, Foerster parvient à nous surprendre dans les chutes de ses histoires. On pense deviner le chemin qu’il prend et en fait, pas du tout. Ce qui fait de ces nouvelles un véritable amusement, si leur sujet macabre ne nous mettait pas aussi un petit peu dans l’angoisse. Mais heureusement pour nous, Foerster sait doser entre fantastique, horreur et humour dans cette BD hommage à Lovecraft et au récit fantastique horrifique !

Pour nous raconter les périples horribles de la famille Faramine, Foerster a recours à un noir et blanc bien contrasté, pas de gris et des personnages caricaturaux, humains ou monstres. Les yeux divergents des Faramine s’effrayent devant la variété de monstres en tous genres, renvoyant parfois à des visions du bestiaire lovecraftien, déformé avec humour. Accentuant les expressions des visages pour marquer l’horreur et surtout nous faire rire, Foerster nous plonge dans ce monde farfelu où les perspectives basculent sans cesse, reflétant la folie qui frappe les protagonistes. Mais si l’angoisse se cache sous l’humour, arrivé à la fin de la BD, on se réjouit de ne pas être un membre de la famille Faramine...

Necronomickey, le livre des destins maudits mélange humour et angoisse, fantastique et parodie pour livrer une salve d’histoires courtes horriblement comique grâce au talent de dessinateur de Foerster !