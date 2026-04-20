On a marché dans la jungle – Pain(t) - la chronique BD

Pain(t) écrit et dessine cette BD foisonnante et nous entraîne dans une excursion pleine de surprises, dans une jungle colorée pour une histoire aux dialogues caustiques.

Résumé : {On a marché dans la jungle} débute avec un bateau accostant à El Pueblo del Bonito Ponton. Le père Bartolomé et son fidèle Samedi assistent au débarquement des soldats du roi d’Espagne. Le capitaine est chargé de retrouver un navire perdu. Arrogant et insultant, il interroge le père Bartolomé avant de repartir. Bartolomé, accompagné de Samedi, décide de retrouver le navire avant les Espagnols. Autant dire qu’il ne vient pas de prendre la décision la plus intelligente de sa vie...

Critique : Après avoir marché sur la lune, il fallait bien marcher dans la jungle. C’est chose faite avec cette aventure mettant en scène un curé missionnaire en Amérique du Sud qui s’embarque dans une quête folle. Pain(t) nous propose un trio qui se fraye un chemin à travers la jungle. Et plus ils avancent, plus leur situation se complique.

Avec ce récit mené de main de maître, comportant son lot de surprises, Pain(t) nous propose plus qu’une excursion aventureuse, il mêle à ce récit d’aventures un humour noir qui cingle à travers des répliques percutantes. L’auteur laisse tomber le langage de l’époque pour donner à ses personnages un parler moderne. Leurs répliques, souvent pleines de reproches, font toujours mouche. Entre gentillesse et cynisme, naïveté et réalisme, les personnages de ce trio ne se supportent pas. Plus ils avancent, plus les conditions difficiles de leur périple entament leur relation (déjà pas très solide au départ).Sans compter que cette course au navire perdu s’avère de plus en plus ardue.

© Pain(t) / La Valtynière

Au dessin, Pain(t) nous offre de belles planches avec des choix graphiques forts. Les personnages sont en noir et blanc, avec des silhouettes proches des bonhommes bâtons simplement dotés de quelques traits distinctifs, comme chapeau, soutane ou vêtements. Noir et blanc pour les personnages, mais couleurs pour tout le reste ! Pain(t) navigue entre décors foisonnants, parfois des textures et une stylisation qui viennent donner une forme presque abstraite à certain paysage, et d’autres fois un dessin réaliste qui contraste avec le style de l’album. Mais ces changements se justifient par rapport au scénario. Le dessin, de prime abord adapté pour une comédie, contraste avec le drame qui se joue. Car il n’y a pas de gentillesse dans cette histoire, à part celle du père Bartolomé et du brave Samedi. La mort rôde et frappe violemment.

Pain(t) nous offre de très belles planches pleine page, comportant des cadres pour une image centrale et ces cadres contiennent eux-mêmes des dessins, comme des arabesques ou des compléments au sujet principal. À côté de cela, la majorité des planches offre un découpage serré, où Pain(t) navigue entre suppression des contours et des décors pour s’attarder sur les personnages, et cases bien remplies mélangeant les aplats de couleurs.

On ne se lasse pas de ce voyage dans la jungle, autant par son graphisme et son scénario que par ses dialogues. Tout nous maintient dans l’histoire, entre rires et larmes.

On a marché dans la jungle est une BD au graphisme varié et bien mené avec un scénario étonnant et des dialogues à l’humour cinglant.