Palmarès du Festival du film américain de Deauville 2025

Les différents prix du Festival du film de Deauville ont été remis ce samedi 13 septembre.
News : Présidé par l’actrice Golshifteh Farahani, le jury de la compétition a délivré le palmarès de la 51e édition du Festival de Deauville.
Grand Prix : The Plague de Charlie Polinger
Prix du jury ex æquo :
Olmo de Fernando Eimbcke
Omaha de Cole Webley
Le jury du Prix Louis Roederer de la Révélation, présidé par l’acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi a été remis à
The Chronology of Water de Kristen Stewart.
Le Prix du public de la ville de Deauville à été décerné à :
Eleanor the Great de Scarlett Johansson
Le Prix de la Critique a été également remis à :
The Plague de Charlie Polinger
Le prix Canal+ est revenu à Sovereign de Christian Swegal
Le Prix D’Ornano-Valenti, qui récompense un premier film français a été décerné à :
Nino de Pauline Loquès.
Pour ce 51e anniversaire, d’autres prix ont été décernés :
L’actrice Pamela Anderson et l’acteur Joel Edgerton, ont été récompensés d’un Deauville Talent Award.
L’actrice Zoey Deutch s’est vue remettre un Rising Star Award.
Kim Novak, actrice hollywoodienne des années 1950 et 60, a quant à elle reçu un Icon Award.
Galerie photos
