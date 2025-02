Paris Film Critics Awards 2025 : les nominations

Le Comte de Monte-Cristo , Emilia Pérez et The Substance sont en tête des nominations des Paris Film Critics Awards 2025.

News : Les nominations pour la 4ᵉ cérémonie des Paris Film Critics Awards du cinéma ont été annoncées Le vendredi 21 février 2025.

Avec 11 nominations, le film de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière Le Comte de Monte-Cristo fait partie des grands favoris au même titre qu’Emilia Pérez de Jacques Audiard qui obtient 10 nominations, suivis de The Substance de Coralie Fargeat avec 7 nominations.

Les lauréats seront annoncés le 9 mars prochain lors d’une cérémonie de remise des prix qui aura lieu à l’hôtel le Royal Monceau-Raffles à Paris.

Créés en 2022, les Paris Film Critics Awards (décernés par un jury de 130 journalistes parisiens spécialisés dans le cinéma et la culture) récompensent chaque année le meilleur du cinéma (français comme international) et la meilleure série ou mini-série internationale.

MEILLEUR FILM

Anora / Sean Baker

Le Comte de Monte-Cristo / Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière

Emilia Pérez / Michel Audiard

L’Histoire de Souleymane / Boris Lojkine

The Substance / Coralie Fargeat

La Zone d’intérêt (The Zone of Interest) / Jonathan Glazer

MEILLEUR RÉALISATEUR.TRICE

Jacques Audiard / Emilia Pérez

Sean Baker / Anora

Coralie Fargeat / The Substance

Gilles Lellouche / L’Amour Ouf

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière / Le Comte de Monte-Cristo

Boris Lojkine / L’Histoire de Souleymane

MEILLEURE ACTRICE

Karla Sofía Gascón / Emilia Pérez

Hafsia Herzi / Borgo

Sandrine Kiberlain / Sarah Bernhardt, La Divine

Mikey Madison / Anora

Demi Moore / The Substance

Emma Stone / Pauvres Créatures

MEILLEUR ACTEUR

Ralph Fiennes / Conclave

Karim Leklou / Le Roman de Jim

Pierre Lottin / En fanfare

Pierre Niney / Le Comte de Monte-Cristo

Sebastian Stan / The Apprentice

Sofiane Zermani / Barbès, little Algérie

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Catherine Frot / Miséricorde

Margaret Qualley / The Substance

Isabella Rossellini / Conclave

Zoe Saldaña / Emilia Pérez

Anamaria Vartolomei / Le Comte de Monte-Cristo

Mallory Wanecque / L’Amour Ouf

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

Yura Borisov / Anora

Alain Chabat / L’Amour Ouf

Jean-Baptiste Durand / Miséricorde

Laurent Lafitte / Le Comte de Monte-Cristo

Pierre Lottin / Quand vient l’automne

Jeremy Strong / The Apprentice

MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE

Ghjuvanna Benedetti / Le Royaume

Maïwène Barthélemy / Vingt dieux

Malou Khebizi / Diamant brut

Megan Northam / Rabia

Cailee Spaeny / Priscilla

Mallory Wanecque / L’Amour ouf

MEILLEURE REVELATION MASCULINE

Adam Bessa / Les Fantômes

Sayyid El Alami / Leurs enfants après eux

Clément Faveau / Vingt dieux

Malik Frikah / L’Amour ouf

Félix Kysyl / Miséricorde

Abou Sangaré / L’Histoire de Souleymane

MEILLEUR SCENARIO ORIGINAL

Anora / Sean Baker

Borgo / Stéphane Demoustier

En fanfare / Emmanuel Courcol, Irène Muscari

Les Fantômes / Jonathan Millet, Florence Rochat

Les Graines du figuier sauvage / Mohammad Rasoulof

L’Histoire de Souleymane / Boris Lojkine, Delphine Agut

The Substance / Coralie Fargeat

MEILLEURE ADAPTATION

Le Comte de Monte-Cristo / Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière

Conclave / Paul Straughan

Émilia Pérez / Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Léa Mysius, Nicolas Livecchi

Miséricorde / Alain Guiraudie

La Plus précieuse des marchandises / Michel Hazanavicius, Jean-Claude Grumberg

Le Roman de Jim / Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

La Zone d’intérêt (The Zone of Interest) / Jonathan Glazer

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

Le Comte de Monte-Cristo / Nicolas Bolduc

Dune : deuxième partie (Dune : part. 2 / Greig Fraser

Emilia Pérez / Paul Guilhaume

L’Histoire de Souleymane / Tristan Galand

The Substance / Benjamin Kračun

La Zone d’intérêt (The Zone of Interest) / Lukasz Zal

MEILLEUR MONTAGE

L’Amour Ouf / Simon Jacquet

The Apprentice / Olivier Bugge Coutté, Olivia Neergaard-Holm

Le Comte de Monte-Cristo / Célia Lafitedupont

Emilia Pérez / Juliette Welfling

Pauvres Créatures / Yorgos Mavropsaridis

La Zone d’intérêt / Paul Watts

MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

L’Amour Ouf / Jon Brion

Challengers / Trent Reznor, Atticus Ross

Le Comte de Monte-Cristo / Jérôme Rebotier

Dune : deuxième partie (Dune : part. 2 / Hans Zimmer

Emilia Pérez / Camille Ducol, Clément Ducol

La Plus précieuse des marchandises / Alexandre Desplat

MEILLEURS DÉCORS

Conclave / Suzie Davies

Le Comte de Monte-Cristo / Stéphane Taillasson

Emilia Pérez / Emmanuelle Duplay

Pauvres Créatures / James Price

Sarah Bernhardt, la divine / Olivier Radot

The Substance / Stanislas Reydellet

MEILLEURS COSTUMES

Le Comte de Monte-Cristo / Thierry Delettre

Dune : deuxième partie (Dune : part. 2 / Jacqueline West

Emilia Perez / Virginie Montel

Nosferatu / Linda Muir

Pauvres Créatures / Holly Waddington

Sarah Bernhardt, la divine / Anaïs Romand

MEILLEUR PREMIER FILM

Barbès, Little Algérie / Hassan Guerrar

Diamant brut / Agathe Riedinger

Les Fantômes / Jonathan Millet

Rabia / Mareike Engelhardt

Le Royaume / Julien Colonna

Tatami / Zar Amir Ebrahimi, Guy Nattiv

Vingt Dieux / Louise Courvoisier

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau / Gints Zilbalodis

La Plus Précieuse des marchandises /Michel Hazanavicius

Le Robot Sauvage / Chris Sanders

Sauvages / Claude Barras

Silex and the City / Jul, Jean-Paul Guigue

Vice-Versa 2 / Kelsey Mann

MEILLEUR DOCUMENTAIRE

La Belle de Gaza / Yolande Zauberman

Bye Bye Tibériade / Lina Soualem

Dahomey / Mati Diop

Ernest Cole, photographe / Raoul Peck

Il était une fois Michel Legrand / David Hertzog Dessites

Madame Hofmann / Sébastien Lifshitz

MEILLEURE SÉRIE (ou Mini-Série)

DJ Mehdi : Made in France (Arte) / Thibaut de Longeville

La Fièvre (Canal+) / Éric Benzekri

Hippocrate (Saison 3) (Canal+) / Thomas Lilti

Mon Petit Renne (Netflix) / Richard Gadd

Severance (Saison 2) (Apple TV) / Dan Erickson

Zorro (Paramount / France TV) / Benjamin Charbit, Noé Debré