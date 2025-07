Pillard de Guerre – Philippe Pelaez, Francis Porcel - la chronique BD

Philippe Pelaez scénarise ce nouveau tome, après Bagnard de guerre et Pinard de Guerre , où Ferdinand Tirancourt continue son tour du monde. Francis Porcel dessine le Mexique et les hordes de révolutionnaires en guerre contre les armées d’état. On prend plaisir à retrouver Ferdinand et à découvrir ces nouveaux compagnons.

Résumé : {Pillard de Guerre} nous entraîne au Mexique, alors qu’une bande de fuyards galope sans s’arrêter après un pillage qui a tourné en incendie. Ferdinand Tirancourt est à la tête de ce petit groupe qui cherche à rencontrer Pancho Villa. Mais qu’est-ce que des pillards peuvent bien attendre du grand révolutionnaire ?

Critique : Après les tranchées françaises et le bagne de Cayenne, Ferdinand retrouve les grands espaces, mais en pleine révolution. Pourchassé, il n’a qu’une échappatoire, rejoindre San Francisco et s’embarquer pour Tahiti, là où il ne sera plus recherché. Mais la grande histoire va vite le rattraper et, flanqué de deux jumeaux, d’un mystérieux cuistot japonais et d’un enfant pyromane, il tente un plan insensé pour s’en sortir.

Au fur et à mesure du récit, on se demande jusqu’où ira Ferdinand pour pouvoir partir à Tahiti. Ces compagnons de route le suivent en toute confiance et ce petit quatuor sait apporter des nuances de drame et d’humour tout au long du récit. Comme à son habitude, Ferdinand ne semble pas avoir peur de la mort et joue ses coups les uns après les autres. Mais cette fois-ci, la présence de ses nouveaux camarades apportent également un peu d’humanité au protagoniste qui se bat pour que tous s’en sortent.

Derrière cette histoire d’arnaque, Philippe Pelaez nous dépeint aussi la révolution mexicaine, sous l’angle de la violence et du sacrifice des petits paysans pour un camp ou pour l’autre. Il nous montre la dureté et le cynisme de ces combattants. Entre l’armée nationale ordonnant l’exécution de villageois par dizaines en attendant que l’un d’entre eux avoue où se cache Pancho villa alors que ce dernier fait fusiller tous les soldats capturés, en demandant d’économiser les cartouches à ses hommes, le rêve révolutionnaire est bien enterré.

© Philippe Pelaez, Francis Porcel / Grand Angle

Francis Porcel, toujours aux pinceaux, passe de la verdure de Cayenne au désert mexicain. Il nous brosse les longues dunes caillouteuses, les armées en mouvement, les cavalcades effrénées, et nous entraîne d’un trait dans ce Mexique de 1916. Les ambiances se succèdent, jour bleu écrasant, nuages grisâtres, coucher de soleil violet, mais la méfiance, la violence reste de mise quel que soit le moment. Le Mexique et ses habitants n’échapperont pas à leur destin. Si le tome précédent évoquait Papillon comme référence, cet opus serait plutôt un hommage à Il était une fois la révolution.

Les cartons mettant en avant les pensées de Ferdinand confirme que ce monde en guerre n’a rien d’appréciable, quel que soit le pays où l’on se situe. La fin de l’histoire laisse la porte ouverte pour un quatrième tome.

Pillard de Guerre donne un aperçu âpre de la révolution mexicaine avec un personnage cynique, qui essaye néanmoins prendre soin de ses amis.