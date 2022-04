Pilote sacrifié T.1 - Shoji Kokami - la chronique BD

Résumé : Le jeune Sasaki Tomoji ne rêve que d’une chose : voler. Dans un empire japonais qui entre dans une guerre mondiale, ce fils de paysan va devoir cravacher pour entrer à l’école d’aviation, mais bien plus encore pour rentrer en vie à l’issue de missions qui ne possèdent pas de retours...

Critique : Les kamikazes sont à jamais une source d’interrogation et de fascination, symbolisé par la transposition du mot japonais dans la langue française. Il y a une curiosité évidente pour ces pilotes qui, par honneur et surtout par un patriotisme névrosé, se sont élancés sans espoir de retour. Tomoji est une exception, il est revenu neuf fois de ces missions suicides, et cette série s’attache à décrypter plutôt que raconter les éléments qui lui ont permis de finalement mourir à plus de 90 ans. Une fois les images touchantes d’une jeunesse pauvre et de la rudesse d’un entraînement dépassées, on en vient à se confronter au cœur du sujet : l’impérialisme guerrier du Japon, pays agresseur. L’album se garde toutefois de toute critique ouverte. Certes, les gradés sont attaqués. Mais c’est le courage de certains pilotes et commandants qui est constamment mis en avant, comme s’il y avait une certaine beauté à diriger un engin de mort. C’est là le tour que Kokami parvient à exécuter de manière splendide : nous raconter de manière épique un entraînement et une stratégie.

© Delcourt/ Tonkam / Kokami

Cet engouement se ressent à travers le dessin. On le sait, le dessin historique doit être rigoureux à l’extrême, et ce manga en est conscient : les avions sont rendus au millimètre, comme si l’aérodynamisme si important dans les manœuvres était retranscrit avec le même sérieux par le mangaka, qui se doit d’être plus que fidèle. Les pilotes ont eux leurs petites particularités, mais casques et uniformes oblige, ils ne se distinguent pas toujours. Qu’importe, c’est le cockpit du héros qui nous intéresse, et il permet au lecteur de s’envoler facilement avec lui, même quand la guerre n’est pas là...

© Delcourt/ Tonkam / Kokami

Il sera intéressant de suivre cette série dans la durée, car ce premier tome n’expose pas encore la violence, mais prépare son lecteur au front qui est sur le point de se rapprocher...