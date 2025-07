Plus vite, plus haut, plus sport, les folles anecdotes de l’histoire du sport – Julien Hervieux et alii - la chronique BD

Julien Hervieux écrit ces nombreuses histoires basées sur des faits réels, toutes illustrées par un dessinateur différent. Ont participé à cet album Virginie Augustin, François Boucq, Luigi Critone, Damien Geffroy, Cédrick le Bihan, Etienne Le Roux, Merwann, Nicolaï Pinheiro, Fred Remuzat et Julien Solé. Robin Le Gall a assuré les couleurs de cet album où l’on apprend beaucoup, les yeux grands ouverts de surprise et les zygomatiques pliés de rire. La BD qui fera travailler les muscles de votre visage en même temps que votre cerveau !

Résumé : {Plus vite, plus haut, plus sport, les folles anecdotes de l’histoire du sport} démarre dans la Grèce antique, avec la légende de Milon de Crotone qui décide de se muscler pour ne plus se faire traiter de gringalet. Pour ça, une solution, soulever des vaches, mais comme c’est dur, il commence par des veaux ! Et il finira par participer aux jeux olympiques et gagner plusieurs fois !

Critique : De la Grèce antique du sixième siècle avant J.C. jusqu’en Russie des années quatre-vingt-dix, en passant par le Paris de 1900, on voyage beaucoup, dans le temps et dans l’espace. On découvre des personnages plus grands que nature, des organisateurs d’une incompétence étonnante, des méthodes d’entraînement vraiment barbares, sans oublier l’évolution des mœurs (ou leur régression).

Julien Hervieux, comme pour son autre série, Le petit théâtre des opérations, a creusé les recoins de l’histoire pour nous trouver des sportifs qui auraient mérité de marquer la mémoire du monde et que l’on ne connaît pas, ou au mieux, dont le nom nous est familier, comme Roland-Garros. Mais qu’a-t-il fait pour que son patronyme soit décerné à un complexe de terrain de tennis ? Énormément de choses, mais rien qui ne soit lié à ce sport !

De la même manière, découvrir ces sportifs de l’ombre qui ont changé le monde, à leur manière, est un réel plaisir et surtout un bel hommage. Chaque anecdote se finit par une page documentaire et bien sûr, l’humour est bien présent au fil des pages. On apprend et on rit. Parfois, on rit autant de la vérité que de la narration décalée de l’auteur.

Julien Hervieux / Fluide Glacial

Pour raconter les coulisses du monde sportif, Julien Hervieux a réuni un très beau plateau de dessinateurs. Les styles graphiques s’enchaînent au fur et à mesure qu’on change de siècle et de pays. Ce qui fonctionne très bien par rapport à la narration de la BD. Les graphismes plus ou moins réalistes se suivent et ne se ressemblent pas. Les palettes de couleur diffèrent d’une BD à l’autre et Robin Le Gall effectue un beau travail de colorisation à partir des dessins variés. On part en voyage avec le sourire aux lèvres, dans des aventures tellement loufoques qu’on se demande de temps en temps si tout cela n’est pas un peu exagéré. Julien Hervieux nous assure que non, son talent pour trouver de l’incroyable dans la véritable histoire est toujours aussi efficace !

Plus vite, plus haut, plus sport, les folles anecdotes de l’histoire du sport raconte l’histoire des oubliés du sport, celles et ceux qui ont marqué l’histoire de différentes disciplines, à leur manière et qui ne mérite pas de tomber dans l’oubli. Une BD à lire et à relire.