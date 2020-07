Première sélection du Booker Prize 2020

News : Le jury du prestigieux prix Booker Prize 2020, présidé cette année par la critique littéraire et éditrice Margaret Butsby, a annoncé une première liste de nommé(e)s. Une seconde sélection sera dévoilée le 15 septembre. Le prix sera attribué au mois de novembre 2020.

La première sélection

Colum McCann, Apeirogon, Bloomsbury

Hilary Mantel, The Mirror & the Light, 4th Estate

Anne Tyler, Redhead by The Side of The Road, Chatto & Windus

Kiley Reid, Such a Fun Age, Bloomsbury

Avni Doshi, Burnt Sugar, Hamish Hamilton

Diane Cook, The New Wilderness, Oneworld publications

Gabriel Krauze, Who They Was, 4th Estate

Douglas Stuart, Shuggie Bain, Picador

Tsitsi Dangarembga, This Mournable Body, Faber

Maaza Mengiste, The Shadow King, Canongate

Brandon Taylor, Real Life, Daunt Original

Sophie Ward, Love and Other Thought Experiments, Corsair

C Pam Zhang, How Much of These Hills is Gold, Virago