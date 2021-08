Prends bien soin de toi – Rudo - la chronique BD

Résumé : Un auteur de BD arrivé à un tournant de sa carrière, ne reçoit plus de commandes, ses histoires sont refusées, les huissiers sont à sa porte. Père de deux enfants, coincé dans un couple en crise, il lui faut trouver de l’argent rapidement et prendre la dure décision d’abandonner son travail d’auteur pour trouver « un vrai métier ».

Ce héros est le reflet du scénariste Rudo, qui a traversé ce moment difficile. Il le raconte en BD et parvient à donner non pas la tournure d’une descente aux enfers, mais celle d’un retour à la vie. En acceptant le premier travail qu’il trouve, il devient agent de soins dans un EHPAD. Rencontrer des personnes en fin de vie lui fait comprendre beaucoup de choses. Cette histoire est axée sur notre héros, auteur de bande dessinée en reconversion, mais aussi sur cette maison de retraite, ses patients, ses soignants, ses personnels administratifs, ses employés et sa direction. Rudo nous fait voir toutes les facettes, les drôles et les sombres, de la vie d’un EHPAD. Et au long de ce chemin, son protagoniste va comprendre beaucoup sur les autres et sur lui-même.

Rudo / Bamboo

Rudo adopte un dessin semi-réaliste, proche du noir et blanc. Seule des teintes saumon ou violette apportent de pales ambiances de couleur. Cette approche donne un ton particulier à cette BD qui oscille entre passé et présent. Mais surtout, ce choix graphique apporte une douceur au récit. Complémentaire à la narration qui prend son temps pour s’arrêter parfois sur des détails, sur quelques échanges, le dessin ralentit les choses, comme le héros qui doit lever le pied et prendre le temps de s’occuper de ses patients malgré la pression du fonctionnement de l’EPHAD. C’est là qu’il apprend le plus, sans s’en rendre compte lui-même. Et cette mise à distance que Rudo parvient à effectuer, en se mettant en scène dans des moments où il échange et recrée du lien sans réaliser forcément l’importance qu’ont ces instant pour lui et les autres, est un tour de force réussi.

Prends bien soin de toi est un livre plein d’humanité qui nous fait suivre le parcours d’un auteur de BD. Mise en abyme des problèmes de Rudo, cet album nous fait prendre conscience des soucis de la vie en EPHAD aussi bien que de ceux de la vie d’auteur. Un récit émouvant qui touche juste autant par sa narration que par son graphisme.