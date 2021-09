Réfugiés climatiques et castagnettes T1 – David Ratte, Matteo Ratte - la chronique BD

Résumé : Réfugiés climatiques et castagnettes T1 nous propose un récit d’anticipation contemporain. Suite au réchauffement climatique, les habitants d’Espagne, du Portugal et d’Italie doivent migrer au nord et certains débarquent en France. Le gouvernement impose leur installation chez l’habitant. Ainsi, Louis Clément-Barbier, introverti et frappé de quelques tocs, doit accueillir une vieille dame, Maria Del Pilar Gomez y Gomez, qui ne parle pas un mot de Français.

Clément est un jeune homme totalement introverti, qui, contre toute attente, a quand même une petite amie. Mais se retrouver avec une colocataire vingt-quatre heures sur vingt-quatre le déboussole complètement. En plus, chacun de se voisins et voisines, avec qui, bien entendu, il n’échange pas, hébergent un autre membre de la famille de Maria. Et Clément va devoir faire les aller-retours chez eux pour que les propos de Maria lui soient traduits.

Voilà un chamboulement total dans la vie de ce jeune homme. La situation est posée dans ce premier tome et Clément doit faire face à l’imprévu. C’est au jour le jour qu’on le suit dans ce nouveau quotidien. La BD se finit par un beau retournement de situation, où l’on se retrouve tout aussi surpris que Clément. On attend par conséquent la conclusion de ce diptyque avec impatience.

David Ratte, Matteo Ratte / Grand Angle

Le dessin réaliste de David Ratte s’adapte très bien à son histoire. Les personnages dessinés tout en rondeurs, sont attachants, les décors présents sans être encombrants, et les couleurs douces ancrent lentement le récit dans le quotidien. Ces petits moments de tous les jours nous sont montrés dans leur déroulement. Car il ne s’agit pas d’une rencontre explosive entre l’eau et le feu, mais plus de moments d’adaptation entre deux êtres humains qui ne se comprennent pas, perdus face à une situation qu’ils n’ont pas voulue. Le découpage nous laisse nous installer tout doucement dans ce récit. Les cases aux bords ronds offrent une mise en page variée où le silence occupe un grand espace. Échanges de regards, temps d’observation, solitude sont bien rendus tout au long de ce récit.

Réfugiés climatiques et castagnettes T1, premier volet d’une série en deux tomes, nous offre une belle histoire, une situation sociétale qui pourrait nous arriver, et une rencontre entre deux étrangers qui se développe tout doucement au fil des jours.