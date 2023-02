Réfugiés climatiques et castagnettes T.2 – David et Matteo Ratte - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième opus nous ramène aux côtés de Louis qui doit héberger chez lui Maria del Pilar, grand-mère qui a fui avec sa famille le réchauffement climatique qui inonde l’Espagne. Mais les enfants de Maria partent en Allemagne et Louis se retrouve seul avec cette personne âgée qui ne parle pas sa langue. Une situation qui n’aide pas le jeune homme, déjà très renfermé sur lui, à sortir de ses tocs.

Critique : Louis se retrouve avec Maria et plus aucun membre de sa famille dans l’immeuble pour traduire ce que raconte la vieille espagnole. On se doute que les liens vont se détendre entre ces deux étrangers, mais on ne s’attend pas à ce que cela s’opère de cette façon. L’histoire avance, d’événement en événement, de petites choses du quotidien en grands bouleversements. Louis, qui commençait à sortir de sa coquille dans le premier tome, continue son difficile chemin de retour vers le monde. Trouvera-t-il la paix au cœur du chaos ?

La situation que décrit David Ratte, le décor de cette histoire, cette catastrophe climatique qui frappe les pays du sud de l’Europe, la décision gouvernementale qui impose aux français d’héberger ces Européens jetés sur les routes par les inondations dramatiques de la Méditerranée et de l’Atlantique, et puis les réactions des gens de la rue, pour ou contre cette immigration, nous rappelle les grands questionnements de ce début de siècle et nous invite à la tolérance : face au sursaut de furie de la terre devant nos actes inconséquents, il va bien falloir se serrer les coudes. Un double message dans cette BD, un grand rappel écologique et un quotidien tourné vers la tolérance.

David Ratte, Matteo Ratte / Grand Angle

David Ratte trace de son dessin réaliste la conclusion de ce diptyque. Les personnages toujours attachants, les événements dramatiques, tout coule lentement dans ce quotidien désaxé par le dérèglement climatique. Louis et Maria nous offrent une belle rencontre au coeur de ce Paris effectivement déréglé, où la lueur d’espoir réside dans l’humanité et l’acceptation de l’autre. Tout cela dans une ville aux couleurs douces posées discrètement par David et Matteo Ratte.

Réfugiés climatiques et castagnettes T.2 conclut ce récit d’anticipation, occasion d’une belle rencontre et d’une belle leçon d’humanité.