Rita Perdido T.1. La clé des champs – Victor Dixen, French Carlomagno – la chronique BD

L’univers de L’ Agence Perdido imaginé par Victor Dixen trouve un prolongement en bande dessinée, qui se concentre sur la jeunesse de l’héroïne…

Résumé : La jeune Rita Perdido vit au Chili avec son père, à l’époque de la dictature de Pinochet. Poursuivi par la police, père et fille parviennent à s’échapper des griffes du pouvoir en empruntant une oubliette, l’une de ces mystérieuses portes qui ne peuvent être ouvertes que par la caste des retrouveurs. Ces oubliettes ont été créées par des croquemitaines, ces créatures anthropomorphes qui s’infiltrent dans le monde réel pour voler des objets… et, pour les plus dangereux, pour tuer. Alors qu’ils ont fuit à Paris, le père de Rita lui apprend les ficelles pour devenir une véritable retrouveuse… C’est le début d’une aventure qui emmènera la jeune héroïne dans l’envers des rues de Paris.

Critique : L’univers du romancier Victor Dixen, double lauréat du Grand Prix de l’imaginaire, s’étend avec la publication de la série de bande dessinée Rita Perdido, qui constituent un préquel aux deux romans de L’Agence Perdido. Si l’univers est le même, les œuvres peuvent se lire de manière indépendante : Rita Perdido met en scène la jeunesse de l’héroïne, quand les romans se concentrent sur l’époque contemporaine.

Ce premier album, baptisé La clé des champs, raconte les origines de Rita : sa fuite à Paris, la disparition de son père dans la capitale française sa première enquête comme retrouveuse. Confrontée à une situation précaire, Rita accepte la mission de retrouver le chien d’une riche parisienne. Derrière cette mission apparemment anodine se cache cependant un danger bien plus grand, car le croquemitaine derrière l’enlèvement de l’animal n’est pas seul, et s’avère bien plus dangereux que prévu… Si le propos n’est pas directement politique, le fait que l’héroïne et son père fuient la dictature pour se retrouver réfugiés et doivent faire face au mépris de certains habitants – à commencer par la logeuse, qui profite de la situation – n’est pas anodin.

L’univers imaginé par Victor Dixen centré sur les croquemitaines est prenant, et la narration est fluide et sans temps morts. Le dessin de French Carlomagno est réaliste dans sa reconstitution des décors, bien soignés, et de ses personnages. Les aplats de couleurs donnent une grande lisibilité aux planches, un élément important pour une bande dessinée destinée au jeune public. Les jeunes lecteurs seront rapidement accrochés par cette intrigue bien ficelée. Les plus grands apprécieront quant à eux les multiples références aux années 80.

Avec Rita Perdido, Victor Dixen nous entraîne dans l’envers imaginaire de Paris, avec un récit prenant qui séduira tous les publics.