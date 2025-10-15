Rockabilly – Rodolphe, Christophe Dubois – la chronique BD

Résumé : Mary-Barbara, dite Barbie, arrive à Hazard, un village perdu du Kentucky, après avoir épousé Bram, l’aîné de la famille Wayne. Il ne s’agit pas un mariage d’amour : avec cette alliance, Barbie a pu s’échapper d’une congrégation où elle a été placé plus jeune par ses parents parce qu’elle « faisait des conneries ». à Hazard, elle découvrir une famille totalement dysfonctionnelle : un beau-père lubrique et vulgaire, deux beaux-frères délinquants et une jeune belle-sœur, Evy, traumatisée… Si Bram s’avère correct envers sa nouvelle épouse, c’est avec son beau-frère Hank que Barbie place le plus de temps. Il faut dire que les deux partagent une même passion pour le rock’n’roll. Mais cette proximité ne risque-t-elle pas d’attirer des jalousies au sein de la famille ?

Critique : Auteurs expérimentés, Rodolphe et Dubois livrent avec Rockabilly un récit familial bien huilé sur fond de rock’n’roll, leur passion commune. Le théâtre de cette tragicomédie familiale est l’Amérique rurale des laissés-pour-comptes de la croissance économique, où le quotidien est fait de débrouille et de petits trafics. Si l’influence de la religion reste prégnante – avec un pasteur qui dénonce l’influence démoniaque du rock –, la violence n’est jamais loin dans les rapports sociaux. C’est le rock qui rompt la morosité de la vie à la campagne dans cette Amérique profonde des années 50 : le transistor permet à la jeunesse de découvrir les tubes de Jimmie Rodger ou Hank Williams pour la country et Elvis Presley ou Bill Haley pour le rock’n’roll. Hank amène également Barbie à des concerts mouvementés qui se tiennent dans les les villes alentours. Guitariste talentueux, lui-même cherche d’ailleurs à percer dans le milieu…

© Rodolphe, Christophe Dubois / Éditions Daniel Maghen

Ce portrait de famille au rythme enlevé est porté par les planches académiques – dans le bon sens du terme – de Christophe Dubois : réalisées en couleur directes, celles-ci peignent avec un réalisme saisissant l’Amérique rurale de cette époque. Le lecteur peut sentir la rouille des voitures et la moiteur de l’atmosphère des concerts, la poussière qui colle aux vêtements, l’odeur du tabac et de la popote réalisée dans des cocotes mal lavées. Les jeux de symétrie dans chaque case, le clair-obscur des planches nocturnes, la représentation des costumes et des visages : tout est soigné et maîtrisé. Impossible pour le lecteur de ne pas s’arrêter sur quelques-uns des multiples détails présents dans chaque planche.

© Rodolphe, Christophe Dubois / Éditions Daniel Maghen

Au-delà de la performance de Christophe Dubois, Rockabilly donnera envie aux amateurs de rock’n’roll de ressortir leurs vieux vinyles du placard pour danser au rythme des guitares. Les auteurs ont d’ailleurs eu la bonne idée de placer en fin d’album une sélection de quelques titres, avec un qr code qui vous emmène vers ce lien Youtube. Une belle réussite.