Rooms. Recueil d’illustrations - Senbon Umishima - La chronique Manga

Résumé : Dans ce art-book, entre carnet de croquis et petites nouvelles, découvrez des espaces de vie où de jeunes femmes (et pas mal d’animaux de compagnie) se trouvent intégrées pour former des cocons douillets ou des chambres remplies de souvenirs...

Critique : On peut parler d’album unique, ou du moins hybride dans le cas de ce Rooms, sous-titré "recueil d’illustrations", qui est consacré à plusieurs intérieurs (neuf en tout), où différentes héroïnes (certaines sans noms, quelques-unes sans chat...) vivant des moments que l’on pourrait qualifier de triviaux. Ces épisodes concernent une routine matinale ou le choix d’un outfit pour un date, un moment relax ou de cuisine, sont autant de prétextes à la découverte d’un lieu, d’un endroit, ou plutôt de la rencontre d’un lieu et d’une personne pour créer une atmosphère, une ambiance. C’est là que réside l’originalité de Rooms, au titre bien choisi : pas ou peu de narration, pas d’attaches sentimentales, pas de message véhiculé ou d’arguments cachés. L’autrice a réussi à créer une œuvre graphique intelligente qui se veut recueil de dessins, avec quelques bulles qui viendraient se greffer, planches de vie mignonnes et plans d’aménagement futés. Il ne faudra pas chercher à vivre la vie d’une héroïne, mais juste à imaginer ce que pourrait donner l’occupation d’un petit espace et comment le rendre chaleureux.

© Delcourt / Umishima

Entre les différentes scénettes, des planches qui pourraient faire penser à un catalogue Ikea en version manga, magnifiques et pleines de couleurs, pleines de vies et de petits détails. Tout y est baigné par une lumière douce, enveloppante, faisant penser que les appartements sont tous très bien orientés ou que les aquarelles sont choisies habilement. Même lorsqu’il s’agit d’une chambre en forme de bulle d’océan, dans les tons marins et les arrondis pleins de douceur, il y a cette évidence, ce souffle de bien-être qui se dégage de chacune des pièces décrites. Sans poésie, car tout y est très réaliste, mais avec délicatesse et légèreté, le regard du lecteur se pose sur une foule d’objets du quotidien, lui offrant des possibilités et des idées pour améliorer son propre espace et pourquoi pas sa tête.

© Delcourt / Umishima

Rooms est un objet original, sans publicité à l’intérieur mais avec une multitude de bonnes idées, de points de vue qui changent et apportent toujours un éclairage nouveau, laissant entrevoir les possibilités qu’offrent une œuvre qui se moque d’un récit.