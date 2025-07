Ruridragon T.1 - Masaoki Shindo - la chronique Manga

Résumé : Ruri Aoki est une jeune lycéenne tout ce qu’il y a de plus classique, jusqu’au jours où elle se réveille avec des cornes de dragon sur la tête, et ce n’est qu’un début !Découvrez le quotidien ordinaire d’une jeune fille pas si ordinaire.

Critique : Et vous, comment réagiriez-vous si vous vous réveilliez un jour avec des cornes ? Et si on vous disait que tout va bien votre père est un dragon, d’ailleurs voulez-vous une tartine ?

© Masaoki Shindo, 2022 by SHUEISHA Inc., 2025 Editions Glénat

Le ton est donné dès les premières pages et il sera drôle et doux mais non dénué d’une belle profondeur. Ruri Aoki, notre héroïne, est une jeune lycéenne de quinze ans assez asociale qui se réveille un jours avec des cornes. Cette transformation n’est pas le point de départ d’une aventure épique. Dans ce manga, il n’est pas question de sauver le monde mais du quotidien d’une jeune adolescente qui va au lycée et essaye de vivre une vie « normale » malgré ses « petites différences ».

Les mangas du genre tranche de vie ont le vent en poupe depuis quelques années, pour ne citer que le succès de Hirayasumi de Keigo Shinzo ou d’Une sacrée mamie de Yoshichi Shimada. Mais Ruridragon se démarque du genre par son aspect fantastique et surtout ce qui nous a touché, c’est cette bienveillance omniprésente tout au long de ce premier volet.

Le parallèle entre les changements subis par Ruri et l’adolescence sont évidents et les lecteurices qui ne seraient pas adeptes des récits fantastiques pourront aussi s’y retrouver. Au-delà de son ascendance draconique, Ruri est une adolescente complètement normale dont les questionnements et les peurs parleront à toutes et tous.

Nous évoquions la bienveillance comme leitmotiv de cette histoire, Masaoki Shindo ne passe néanmoins pas sous silence les difficultés inhérentes à la différence. En effet, si Ruri est majoritairement bien acceptée, des camarades du lycée sont inquiets, voir apeurés, par sa nature d’hybride dragon/humaine. Cet aspect apporte une vraisemblance au récit et nous a entièrement convaincu !

Nous avons pris plaisir à découvrir le quotidien de Ruri tout en apprenant pas à pas à ses côté à comprendre et accepter sa nature de Dragon.

Ce premier tome se déguste comme une perle de coco, un bijou doux et sucré.