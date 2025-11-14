Sanda T.5 - Paru Itagaki - la chronique Manga

Résumé : La cérémonie de la minorité : un évènement qui marque le début d’un changement dans la vie des adolescent·e·s. Mais cette fête prend une tournure étonnante...

Critique : Que veut dire « être le Père Noël » ? Sanda s’interroge à la fois sur sa nature et sur ce qu’elle implique. D’autant qu’elle pourrait être un problème dans sa vie « amoureuse » ! Une question bien légitime pour des adolescents de quatorze ans. Mais tout cela devra attendre un peu car Fumi Namatame a été chargée de le tuer !

© Paru Itagaki, 2022 Akita Publishing Co., Ltd., Ki-oon, 2025

Après avoir sauvé in extremis Yagiuda, Sanda doit affronter la 4e 10 au complet. Mais comment faire face à des enfants quand on est le Père Noël ? Notre héros en plein questionnement doit faire preuve de clairvoyance s’il veut survivre à cette cérémonie…

Paru Itagaki poursuit sa réflexion sur l’adolescence dans un cinquième tome toujours aussi intense. Elle manie les temps forts et temps faibles avec brio ce qui permet de nous interroger sur le rôle qui nous est assigné, sur la compréhension de nos sentiments ou tant d’autres questions d’actualités tout en les mêlant étroitement à des scènes d’action qui n’ont rien à envier à des classiques du Shonen ! Et au niveau de l’action, ce cinquième tome n’est pas en reste ! Les combats sont légions et porteurs de nombreuses informations forts intéressantes pour la suite...

Mais dans ce nouveau volume, Sanda n’est pas le seul en plein questionnement. Fuyumura est, elle aussi, sur le point de comprendre enfin qu’elle est son véritable souhait, ce qu’elle a vraiment demander au Père Noël. La jeune fille se retrouve elle aussi à la croisée des chemins ...

C’est là tout le talent de Paru Itagaki, parler d’adolescents dans un monde complètement déjanté pour interroger des questions brûlantes d’actualité comme le fait de vieillir. Quel brio ! Ce cinquième volet des aventures de Sanda se déroule à cent à l’heure et clos plusieurs arcs narratifs tout en laissant échapper quelques pistes pour la suite comme nous le disions précédemment. Un point notamment à retenu notre attention… nous avons hâte de voir où cette « chute » va nous mener ! La suite promet d’être explosive !