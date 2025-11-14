Sanda T.5 - Paru Itagaki - la chronique Manga

Le 14 novembre 2025
- Scénariste : Paru Itagaki>
- Dessinateur : Paru Itagaki
- Genre : Action , Shonen
- Editeur : KI-OON
- Famille : Manga
- Date de sortie : 6 novembre 2025
Une série qui s’affirme et se dévoile un peu plus...
Résumé : La cérémonie de la minorité : un évènement qui marque le début d’un changement dans la vie des adolescent·e·s. Mais cette fête prend une tournure étonnante...
Critique : Que veut dire « être le Père Noël » ? Sanda s’interroge à la fois sur sa nature et sur ce qu’elle implique. D’autant qu’elle pourrait être un problème dans sa vie « amoureuse » ! Une question bien légitime pour des adolescents de quatorze ans. Mais tout cela devra attendre un peu car Fumi Namatame a été chargée de le tuer !
© Paru Itagaki, 2022 Akita Publishing Co., Ltd., Ki-oon, 2025
Après avoir sauvé in extremis Yagiuda, Sanda doit affronter la 4e 10 au complet. Mais comment faire face à des enfants quand on est le Père Noël ? Notre héros en plein questionnement doit faire preuve de clairvoyance s’il veut survivre à cette cérémonie…
Paru Itagaki poursuit sa réflexion sur l’adolescence dans un cinquième tome toujours aussi intense. Elle manie les temps forts et temps faibles avec brio ce qui permet de nous interroger sur le rôle qui nous est assigné, sur la compréhension de nos sentiments ou tant d’autres questions d’actualités tout en les mêlant étroitement à des scènes d’action qui n’ont rien à envier à des classiques du Shonen ! Et au niveau de l’action, ce cinquième tome n’est pas en reste ! Les combats sont légions et porteurs de nombreuses informations forts intéressantes pour la suite...
© Paru Itagaki, 2022 Akita Publishing Co., Ltd., Ki-oon, 2025
Mais dans ce nouveau volume, Sanda n’est pas le seul en plein questionnement. Fuyumura est, elle aussi, sur le point de comprendre enfin qu’elle est son véritable souhait, ce qu’elle a vraiment demander au Père Noël. La jeune fille se retrouve elle aussi à la croisée des chemins ...
C’est là tout le talent de Paru Itagaki, parler d’adolescents dans un monde complètement déjanté pour interroger des questions brûlantes d’actualité comme le fait de vieillir. Quel brio ! Ce cinquième volet des aventures de Sanda se déroule à cent à l’heure et clos plusieurs arcs narratifs tout en laissant échapper quelques pistes pour la suite comme nous le disions précédemment. Un point notamment à retenu notre attention… nous avons hâte de voir où cette « chute » va nous mener ! La suite promet d’être explosive !
192 pages - 6,95 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.