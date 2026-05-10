Shiba Inu rooms T.1 – Esu Oomori - la chronique BD

Esu Oomori écrit et dessine ce manga étonnant et drôle où les esprits ne sont pas humains, mais permettent à ceux qui les acceptent de révéler leur humanité.

Résumé : Le récit commence par une visite d’appartement. Kokori Komose est intriguée par ce lieu qui a tout pour plaire et surtout un loyer extrêmement bas. La vieille et gentille propriétaire lui donne la cause de ce faible loyer : l’appartement est occupé par un esprit. Cela n’embête pas Kokori, que rien n’effraye. Mais il faut reconnaître que l’esprit local est un peu particulier...

Critique : Esu Oomori nous dépeint le début d’une relation étonnante. Avec la couverture, on pouvait s’attendre à une nouvelle histoire d’amitié chien humain. C’est l’idée, mais cette fois, le chien est un esprit qui répond à la règle classique. Il ne peut trouver la paix et rejoindre le paradis, à cause des maltraitances reçues dans sa courte vie. C’est la clé du fonctionnement de cet immeuble construit par amour : sauver les esprits maltraités.

Car l’amour et la compréhension des fantômes (canins donc) est la clé de ce récit. Et Kokori Momose, la protagoniste, évolue et apprend à s’ouvrir. En effet, Kokori ne ressent pas de peur, mais du coup, ne livre pas non plus ses émotions. On la voit rarement rire ou pleurer. Cette barrière, elle apprendra à l’ouvrir au contact de l’esprit du shiba qui « hante » son appartement. Mais la relation est à double sens, car chacun apprend de l’autre. C’est donc un échange qui se crée. Le shiba qui n’a connu que souffrance et peur ignore le comportement et les relations normales à avoir avec l’humain, de même que Kokori crée une distance avec les autres, qui la trouvent alors souvent froide et distante. Chacun se découvre à son rythme et cette rencontre est bénéficiaire aux deux personnages. Mais combien de temps pourra-t-elle durer ? Car il y a effectivement un point de bascule qui concerne d’ailleurs, tous les locataires de l’immeuble.

© Esu Oomori / Doki Doki

Pour le dessin, Esu Oomori adopte un style classique manga. Noir et blanc, emploi de trame de gris variés, personnages avec des grands yeux et de petites bouches, encrage fin et décor très réalistes. Seule la propriétaire est dessinée de manière presque caricaturale, tout en restant un personnage très sympathique. Malgré le récit assez calme, des personnages exubérants comme le voisin Shibai, permettent par leur explosion d’humeur d’apporter les traits d’action et ligne de vitesse, le cadrage biseauté et une énergie hors du commun qui permet d’alterner moments de calme et de folie.

Beaucoup d’énergie, de surprise et d’émotion pour une histoire toujours en cours d’édition, dont il nous reste encore beaucoup à découvrir !

Shiba Inu rooms T.1 raconte comment l’entente avec un esprit canin permet d’évoluer et de mieux se comprendre, tout cela avec humour et énergie !