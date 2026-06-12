Shiba Inu rooms T.2 – Esu Oomori - la chronique BD

Le 12 juin 2026
- Scénariste : Esu Oomori>
- Dessinateur : Esu Oomori
- Genre : Fantastique
- Editeur : Doki-Doki
- Famille : Manga
- Date de sortie : 3 juin 2026
- Durée : 2
Esu Oomori est l’auteur dessinateur de ce deuxième tome. Il continue à nous entraîner dans la vie étonnante de Kokori et Muu et il nous conte cette amitié qui naît et se renforce au fil des chapitres.
Résumé : Le récit reprend sur Muu. Le shiba fantôme souhaite que Kokori, la locataire de l’appartement qu’il hante, joue avec lui. Mais l’adolescente refuse, tentant de suivre un cours en ligne. Elle réalise vite que Muu vit seul depuis si longtemps qu’il n’a jamais eu de compagnons de jeu. Comment trouver des amis à cet esprit chien bloqué dans l’appartement ? Kokori a une idée...
Critique : Ce deuxième tome s’axe sur la quête de Kokori pour trouver des amis à Muu. En même temps, la rentrée s’approche et elle se prépare à commencer une nouvelle année dans une école inconnue. Kokori, que rien n’effraye, a pourtant un stress qui se développe. Elle essaye de trouver des solutions pour que Muu soit plus heureux, mais Muu, lui, pourra-t-il l’aider ? C’est l’enjeu de ce tome, où en plus un nouveau personnage entre en scène et où l’amitié de Muu et Kokori est au cœur de l’intrigue alors que des événements inattendus se produisent.
Si le premier tome nous proposait de découvrir l’immeuble, une partie de ses occupants et l’installation de Kokori, ce deuxième opus s’axe plus sur la relation entre les deux protagonistes. Les autres locataires sont moins présents, même s’ils font quelques courtes apparitions. On réalise aussi que le changement de vie de Kokori, avec la rentrée, influencera sa relation avec Muu. Elle sera moins présente, comment réagira le Shiba Fantôme avec son franc-parler, en voyant moins la seule amie qu’il a ? Autant de questions qui trouvent un début de réponses dans ce deuxième tome.
- © Esu Oomori / Doki Doki
Esu Oomori garde le style manga classique pour cette série, l’humour est toujours présent, mais une part plus importante est faite à la psychologie des personnages, aux relations humaines et surtout humain-chien ! Des flash-backs montrent certains moments de l’enfance de Kokori et aident à comprendre son stress actuel.
Ce deuxième tome traite dans un récit fantastique d’une relation amicale naissante entre deux personnes isolées, avec une belle pincée d’humour apportée par certains personnages, dont Muu.
200 pages – 7,95 €
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