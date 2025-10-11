Soara et les Bâtisseurs Fantastiques T.2 - Hidenori Yamaji - la chronique Manga

Résumé : La quête pour rejoindre le Roi des Monstres se poursuit. Plus la rencontre avec cet être légendaire approche plus sa menaçante réputation pèse sur notre équipe d’architectes au grand cœur. Mais ils iront au devant de nombreuses surprises ...

Critique : Après un premier tome qui nous avait séduit par son ambiance cosy et son message sur l’importance de trouver son "foyer", nous avions de nombreuses attentes sans trop savoir ce qui pourrait les combler. Une suite de tomes centrée sur les créations d’un trio d’architectes nains hauts en couleurs et d’une humaine un peu perdue avait beau être séduisante, nous avions peur de nous en lasser.

Mais Hidenori Yamaji réussit à nous surprendre, pour le meilleur. Dans ce second tome, nous retrouvons Soara et nos trois nains sur un projet qui permettrait à deux êtres que tout oppose d’enfin vivre ensemble. Pas facile d’imaginer le foyer d’un électro-loup et d’une sirène, mais Yamaji nous propose une magnifique habitation que l’on a plaisir à découvrir d’autant que les aventures pour trouver ses matériaux nous ont beaucoup plu.

"N’est-ce pas chef ?"

"Appelez moi "Capitaine" !"

Mais notre équipe doit déjà reprendre la route afin de répondre à la requête du Roi des Monstres, cet être à la réputation abominable dont on a répété inlassablement à Soara qu’il était le mal incarné ! L’appréhension va croissante alors que les kilomètres défilent mais ce que nous découvrons est bien loin de ce que nous avions imaginé...

Une fois de plus Hidenori Yamaji réussit à nous parler de concepts importants à savoir la notion de foyer, comme dans le tome précédent, mais il met également en avant ce qu’il nomme "la joie de l’artisan", cet amour pour les choses auxquelles on donne corps grâce à notre dévotion. Cela donne d’ailleurs de très belles pages qui apportent de la profondeur au trait rond et doux du mangaka.

Ce deuxième tome apporte un renouveau des plus intéressants à ce manga tout en conservant son humour et sa douceur. Nous avons hâte d’explorer les pistes que le mangaka a lancé sur les très belles fondations de sa série !