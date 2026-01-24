Son of a gun – Philippe Pelaez, Sébastien Corbet - la chronique BD

Résumé : Dans l’Ouest américain, un homme est suspendu dans le vide, accroché d’une main à un pont de vieilles planches, de l’autre, il tient pour la sauver d’une chute mortelle... une chèvre ! Mais comment ce cow-boy qui exècre les animaux en est-il arrivé là ?

Critique : La narration démarre sur Kentucky T McBride, cet homme suspendu dans le vide. Le récit suit son parcours avant cette situation burlesque, avant de partir dans une autre direction et de se tourner vers Dolorès Cordora de Sandoval. Les deux ont en commun d’être chasseur de primes, de fines gâchettes et sans foi ni loi. On se doute rapidement que leurs chemins sont appelés à se croiser et que la rencontre sera explosive. Le duo devient vite trio, voire quintet si on compte les animaux présents. Mais le plus drôle est d’essayer d’anticiper qui entourloupera qui, car chaque personnage espère bien sortir victorieux de la chasse au trésor caché qui les a réunis.

Dialogues décalés, références au western anciens, films ou BD, à travers des clins d’œil, situations parfois comiques, l’humour est présent de plusieurs manières dans ce récit. La violence n’en est pas pour autant absente, puisqu’on y abat aussi bien les hommes que les chiens. Un seul bémol selon nous à cette BD, lors de la fin. On ne peut l’expliquer sans dévoiler la chute, donc, nous ne décrirons rien, mais un élément prévisible, dont la logique nous échappe et qui, à nos yeux, rend le final moins percutant que tout le reste de la BD.

Sébastien Corbet dessine avec un plaisir évident ces personnages, exagérant les émotions, et adoptant un style crayonné, jouant beaucoup sur les hachures et l’emploi du trait, donnant un aspect à la fois fluide et nerveux, très graphique aux personnages et surtout aux décors. En effet, les encrages semblent même passés et repassés au crayon. Et l’utilisation des couleurs renforce cet effet. Les traits noirs des hachures accentuent les ombrages, mais sur certains éléments, ce sont les traits blancs, plus épais, qui apportent du relief aux objets. En outre, les couleurs appliquées de manière stylisée pour créer de la profondeur ou des ambiances particulières d’intérieur, de lumière avec les reflets du feu de camp, ou sur les personnages secondaires colorés d’une teinte unique, apportent un souffle original et rappelle l’utilisation des couleurs chez Morris. Aucun plagiat, car cela fait partie des rappels évidents aux classiques du genre, comme lorsque Kentucky porte à un moment les mêmes vêtements que le tout premier Lucky Luke.

Son of a gun est un western drôle, mêlant une bonne dose d’humour, d’aventure et d’action dans un style graphique intéressant, participant aux références à des classiques du genre semés tout au long de la BD.