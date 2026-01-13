Semaine du 14 janvier 2026 : les sorties en salle

Le 13 janvier 2026
Des cinéastes aussi divers que Nia DaCosta, Jean-Paul Salomé, Pietro Marcello, Sharuna Bartas, Sho, Miyake, Abd Al Mali et Annemarie Jacir sont cette semaine à l’affiche.
News : Les nouveautés de la semaine du 14 janvier 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Sony Pictures Releasing France
– 28 ans plus tard : Le temple des morts, de Nia DaCosta
– Abel, de Elzat Eskendir
– L’affaire Bojarski, de Jean-Paul Salomé
– Les courageux, de Jasmin Gordon
– Eleonora Duse, de Pietro Marcello
– Furcy, né libre, de Abd Al Mali
– Greenland Migration, de Ric Roman Waugh
– Jusqu’à l’aube, de Ric Roman Waugh
– Laguna, de Sharuna Bartas
– Palestine 36, de Annemarie Jacir
– Sans pitié, de Julien Hosmalin
Long métrage documentaire
– Forêt rouge, de Laurie Lassalle
Long métrage d’animation
– Alice au pays des merveilles : Dive in Wonderland, de Toshiya Shinohara
Reprise
– Les rendez-vous des quais, de Paul Carpita (1955)
