Semaine du 14 janvier 2026 : les sorties en salle

Des cinéastes aussi divers que Nia DaCosta, Jean-Paul Salomé, Pietro Marcello, Sharuna Bartas, Sho, Miyake, Abd Al Mali et Annemarie Jacir sont cette semaine à l’affiche.

News : Les nouveautés de la semaine du 14 janvier 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Sony Pictures Releasing France

– 28 ans plus tard : Le temple des morts, de Nia DaCosta

– Abel, de Elzat Eskendir

– L’affaire Bojarski, de Jean-Paul Salomé

– Les courageux, de Jasmin Gordon

– Eleonora Duse, de Pietro Marcello

– Furcy, né libre, de Abd Al Mali

– Greenland Migration, de Ric Roman Waugh

– Jusqu’à l’aube, de Ric Roman Waugh

– Laguna, de Sharuna Bartas

– Palestine 36, de Annemarie Jacir

– Sans pitié, de Julien Hosmalin

Long métrage documentaire

– Forêt rouge, de Laurie Lassalle

Long métrage d’animation

– Alice au pays des merveilles : Dive in Wonderland, de Toshiya Shinohara

Reprise

– Les rendez-vous des quais, de Paul Carpita (1955)