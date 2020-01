Sorcière en formation . T.1 - La chronique BD

Résumé : Neko est envoyée à la campagne par sa mère, sorcière de renom, afin de comprendre son métier et sa mission. Mais pour cette jeune fille citadine et peu dégourdie, l’apprentissage de l’indépendance et de la magie ressemblera davantage à un parcours du combattant qu’à une promenade de santé !

Donner un bon coup de jeune, à défaut un coup de balai, à l’évocation des sorcières. Si certaines légendes japonaises font froid dans le dos, ce n’est pas le cas de Sorcière en formation, véritable shojo plein d’entrain et de fantaisie, dont l’humour repose sur la faculté de son héroïne à se révéler inadaptée à la vie campagnarde et surtout à se débrouiller toute seule. C’est grâce à ses amies, dont l’une est pourtant hostile dès le début, que l’intrigue prend peu à peu les contours du roman d’initiation et d’apprentissage, mais une fois encore, en se faisant très jeune et moderne. Autre élément sympathique, que les téléfilms de Noël ne rejetteraient pas, l’opposition vie urbaine contre calme de la campagne, qui se développe tranquillement, sans grand message mais avec une efficacité discrète.

Hama, Sako Aizawa / Soleil

Mimiques et gags assez habituels pour le genre rythment un premier tome sans surprises au niveau graphique. Il faut dire que les trois jeunes filles évoluent pour l’instant dans une sphère assez féminine, privilège de l’histoire de sorcière, qui évite les comiques de type séduction pour se consacrer aux bêtises de Neko, plutôt attachante. Ainsi, ses commentaires se raccrochent bien à un décor parfaitement orchestré, puisque le petit appartement, les rues et pâtisseries fournissent un cadre réaliste et serein où les dialogues évoluent déjà bien pour un premier tome.

Histoire et humour plutôt sympathiques, on a hâte de voir comment le destin de cette sorcière va évoluer, mais le fait de rester terre à terre, et proche de la terre, serait un choix de suite très acceptable, voire original.