Spoon & White . T9. Road’n Trip – Jean Léturgie, Simon Léturgie, Serial Color - la chronique BD

Résumé : Spoon & White T9 nous jette dans une course folle menée tambour battant par un duo de policiers américains, le grand White et le petit Spoon. Pour ce nouveau tome, les deux co-équipiers vont se retrouver face à un grand magnat du pétrole sans scrupules, à Mudtown, le petit village natal de Spoon, ce qui ne sera pas un avantage pour les deux héros.

Spoon et White ne sont pas un cadeau, ni pour leur famille, ni pour leur poste de police, ni pour les villes où ils passent et où l’herbe ne repousse plus. Ces deux gaillards sont obligés de faire équipe ensemble mais se détestent cordialement. D’autant qu’ils ont craqué sur la même femme, la journaliste Courtney Balconi, qui n’est attirée par aucun d’eux. Mais ça, nos héros l’ignorent totalement. Série de quiproquos, de gaffes, de rivalités exacerbées vont entraîner des scènes d’action qui s’enchaînent sans répit. Autant dire une BD menée sur les chapeaux de roue à cinq cent kilomètres heure. Et bonus sympathique, les références aux films d’action, de Mad Max à Clint Eastwood, qui émaillent les planches nous donnent une raison de freiner d’un coup sec pour s’attarder sur une case. Avant de reprendre la course.

Une BD très sympathique et pleine de poursuites et de fusillades. La seule chose que l’on regrette est que ces deux anti-héros ne soient aimés de personne. En fait, à l’inverse des duos de baroudeurs, de Starsky et Hutch à Murtaugh et Riggs, les amis de l’Arme Fatale, qui se détestent mais dans le fond s’apprécient quand même, on ne sent aucun lien, aucune solidarité entre Spoon et White. Ils se détestent l’un l’autre, et n’ont aucun ami. Dès lors, il est difficile d’éprouver de la sympathie pour eux (car on saisit assez vite pourquoi ils sont si rejetés). Et c’est le petit quelque chose qui, selon nous, manque à ce nouveau tome. Tout est là pour un cocktail explosif et réjouissant, sauf l’empathie pour ces deux anti-héros. Comme personne ne les aime, finalement, ce qui est aussi le cas pour nous, on rit donc d’eux beaucoup plus qu’on ne rit avec eux.

Jean Léturgie, Simon Léturgie, Serial Color / Bamboo

Les dessins sont à l’image du scénario, rapide et furieux, pourrait-on dire ! Les personnages sautent, courent, sont éjectés, mitraillés, propulsés, emprisonnés, dans des planches à la composition serrée. Même lorsqu’ils dialoguent, on sent la tension entre les personnages. Heureusement que nos héros sont dignes des toons de Roger Rabbit et qu’ils peuvent s’écraser au fond d’un ravin et remonter, passablement énervés, avec quelques bosses et couverts de boue, avant de foncer régler leurs comptes ! Rien n’arrête Spoon et White, et on pourrait en dire autant des deux auteurs : rien n’arrête Léturgie père et fils quand il s’agit de nous offrir des rebondissements en tous genres !

A noter que ce nouveau tome des aventures du duo comique s’accompagne de la réédition de leur première aventure chez Bamboo.

Spoon & White T9 Road’n Trip est un récit d’action où deux flics irrécupérables et détestés de tous vont, par inadvertance, s’opposer à un grand trust pétrolier ! Dommage que ce duo ne soit pas un peu plus attaché l’un à l’autre, ce qui nous le rendrait plus attachant.