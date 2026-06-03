Strips au Ketchup – Iris Boudreau– la chronique BD

Résumé : Iris Boudreau croque son quotidien avec un sens délicieux de l’absurde et de l’humour. En petites saynètes d’une à quelques pages, elle dévoile ses journées, ses manies et ses goûts culinaires. C’est drôle et même parfois très drôle !

Critique : Iris Boudreau est une autrice québécoise qui a déjà publié de nombreuses bandes dessinées, seule ou en collaboration. Dans ce nouveau recueil, elle revient à son genre de prédilection : l’autobiographie abordée de manière loufoque. Publié au Québec à l’automne 2026, l’album paraît ce printemps 2026 en Europe chez Pow Pow ; il est donc facilement accessible dans toutes les librairies.

Strips au Ketchup – Illustration 1 Tous droits de reproduction réservés ©Pow Pow, 2026, Marion Novion.

Dans Strips au Ketchup, elle partage notamment son goût pour la cuisine et la nourriture, son amitié avec Cathon, autre autrice québécoise de bande dessinée, mais aussi son attachement à son chat, ainsi que sa participation à des Hourly Days du début des années 2000. Le Hourly Day, ou Hourly Comic Day, est un défi proposé aux auteurs et autrices de bande dessinée : ils doivent publier un strip par heure pendant une journée entière. Ceux que l’on retrouve dans cet album avaient été publiés sur le blog de l’artiste.

Voilà peut‑être pourquoi le mot strip apparaît dans le titre de l’ouvrage, mais ketchup, pourquoi ? Parce qu’à travers ces pages, on découvre qu’Iris Boudreau aime manger aussi bien de la junk food, comme des chips ou du baloney (genre de saucisson prisé outre‑Atlantique), que des plats japonais ou de la bisque… même si la recette de cette dernière ne donne pas franchement envie.

Strips au Ketchup – Illustration 2 Tous droits de reproduction réservés ©Pow Pow, 2026, Iris Boudreau.

Elle s’amuse à se ridiculiser, à saisir les petits moments gênants du quotidien, ou encore ses peurs irrationnelles, comme sa peur des douaniers, qui donne lieu à quelques pages particulièrement drôles. Elle excelle aussi à illustrer ces pensées intérieures capables de nous motiver ou de nous saper le moral ; dans son cas, ce sont souvent les secondes. Elle nous invite ainsi à réfléchir à tous ces petits riens qui rythment nos journées, et le fait toujours avec beaucoup d’humour.

Son trait est simple, franc, sans aucune fioriture. Les personnages sont minimalistes mais parfaitement expressifs. Des grands fous rires aux grandes frayeurs, quelques lignes suffisent pour nous les faire ressentir. Pas de couleur : un trait noir épais, direct, efficace. Quelques dessins occupent des pleines pages et offrent alors un style un peu plus travaillé, avec hachures, vides et pleins. Ils nous permettent de reprendre notre souffle avant de replonger dans le rire au strip suivant.

Strips au Ketchup – Illustration 3 Tous droits de reproduction réservés ©Pow Pow, 2026, Marion Novion.

Une lecture divertissante, que l’on peut picorer par petites touches, mais dont il est en réalité difficile de se détacher une fois qu’on y a plongé.