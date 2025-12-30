Sur la piste de Blueberry – Collectif – La chronique BD

Résumé : On a tous quelque chose en nous de Blueberry, et il ne serait guère surprenant que chacun des auteurs ayant contribué à cet album se soit, un jour ou l’autre, amusé à détourner cet air bien connu ! Scénaristes, dessinateurs et coloristes, tous partagent une profonde admiration pour cette grande série de western et, à travers ces pages, rendent hommage à celui qui les a inspirés, fait rêver et frissonner !

Critique : Dargaud offre pour les 60 ans de la série Blueberry un bel album hommage à ce personnage emblématique. Paru fin 2025, il est composé de 14 récits et rassemble non moins de 29 scénaristes et dessinateurs : Anlor, Alberto Belmonte, Dominique Bertail, Michel Blanc-Dumont, Blutch, Olivier Bocquet, Vincent Brugeas, Stefano Carloni, Alexandre Coutelis, Fred Duval, Jérôme Félix, Paul Gastine, Daniel Goossens, Mathieu Lauffray, Lu Ming, Jean Mallard, Milo Manara, Enrico Marini, Mathieu Mariolle, Thierry Martin, Matz, Ralph Meyer, Félix Meynet, Vincent Perriot, Corentin Rouge, Olivier TaDuc, Ronan Toulhoat, Jean-François Vivier et Philippe Xavier. Des grands noms de la bande dessinée contemporaine ! En duo, plus rarement seul, les participants ont élaboré de courtes histoires - les plus longues ne dépassent pas huit pages - mettant en scène Blueberry. Certains récits sont imaginés pour pouvoir s’insérer dans la série des Blueberry, se situant avant ou après une aventure, d’autres au contraire sortent du cadre de la série et imaginent des rencontres singulières et émouvantes. Les lecteurs.rices ont ainsi le plaisir d’assister à un dialogue entre Jonathan Cartland et Blueberry.

Sur la piste de Blueberry – Case extraitre du récit dessiné par Michel Blanc-Dumont Tous droits de reproduction réservés © 2025, Blanc-Dumont / Dargaud.

Les femmes sont à l’honneur dans plusieurs histoires, des femmes fortes, des femmes mères… Mais l’on peut regretter qu’une seule autrice, Anlor ait été invitée à participer à cet hommage. Il y a néanmoins deux femmes coloristes, Anaïs Blanchard et Jocelyne Charrance. Parmi les 29 auteurs, certains signent simplement qu’une ou deux illustrations, ces dernières sont réunies à la fin du recueil. C’est le cas par exemple de Manara ou Blutch. La belle couverture est réalisée par Matthieu Lauffray. Dans une atmosphère aux couleurs fumantes, Blueberry en monture sur un imposant cheval, détourne la tête et son visage nous échappe du regard.

Une préface signée par l’éditeur introduit l’ouvrage dans sa globalité. Elle insiste sur le talent de deux créateurs de la série Jean-Michel Charlier et Jean Giraud, présente Blueberry comme un « antihéros » et évoque une série qui ne « cesse d’émerveiller ceux qui la découvrent ou la redécouvrent ». Ce livre tire sa force également des courts témoignages des auteurs participant au projet. Ils prennent la forme de petits paragraphes placés en amont du récit qu’ils ont imaginé. Certains racontent leur première rencontre avec Blueberry, leur passion naissante ou dévorante pour la série, ils évoquent les albums qui les ont le plus marqué, nombreux aussi sont ceux qui reconnaisse avoir beaucoup appris de leurs métiers en lisant et relisant l’œuvre magistrale de Jean-Michel Charlier et Jean Giraud ! Cet ensemble de paratextes témoigne de multiples manières d’être bédéphile.

Sur la piste de Blueberry – Case extraitre du récit dessiné par Marini Tous droits de reproduction réservés © 2025, Marini / Dargaud.

Ce recueil publié par Dargaud n’a pas vocation à proposer une série d’appropriations singulières du personnage de Blueberry. Les différents auteurs ne cherchent pas à offrir une relecture originale du héros, comme ont pu le faire Christophe Blain et Joan Sfar dans leur diptyque Lieutenant Blueberry. Les récits sont trop brefs pour permettre un tel travail. Ils relèvent davantage du clin d’œil ou de l’hommage. Ils témoignent de souvenirs de lecture, mais aussi de projection personnelle.

Certains auteurs mettent en lumière un trait de caractère de Blueberry, une qualité ou parfois un défaut. D’autres font du décor le cœur de leur récit, notamment ces déserts américains brûlants où la soif peut rendre fou. D’autres encore choisissent de célébrer les compagnons de route du héros, rappelant la fidélité et l’amitié qui les unissent. À travers ces histoires se dessine également une vision du Far West nourrie d’un imaginaire européen, avec ses grands mythes et ses zones d’ombre.

Un bel album à offrir à celles et ceux qui ont découvert un jour Blueberry et qui depuis ont lu et parfois relu toute la série.