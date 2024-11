The Kong Crew T.3 : Central Dark – Eric Hérenguel - la chronique BD

Eric Hérenguel conclut cette épopée rappelant les serials des années cinquante avec ce troisième tome. Toujours au scénario et au dessin, l’auteur nous livre une fin en apothéose où tout part en vrille (comme si c’était encore possible). Mais la fin ouvre néanmoins la porte à un nouveau cycle.

Résumé : Ce troisième volume nous replonge sur l’île de Manhattan où règnent dinosaures, amazones et Kong, le gorille géant. Sur cette zone isolée de New-York, Virgil, le pilote de l’armée dans le coma aux mains des Amazones et d’autres soldats tombés aux mains de personnages plus ou moins fiables sont bloqués. Sans oublier un teckel que presque tout le monde veut retrouver...

Critique : Une meute de journalistes attendent de voir passer Betty, la fille du colonel, qui pilote un avion de chasse. La première femme aux commandes de tels engins attire la presse. Elle ne voit qu’une chose à tirer de la venue des reporters : se servir de leur force de frappe pour retrouver un teckel perdu. Elle ignore qu’une autre personne haut placé a les mêmes objectifs qu’elle. Cette intrigue va rapidement recouper celle de Virgil, dans le coma sur cette île maudite de Manhattan. Autour de lui, les Amazones.

Perdus dans la ville, d’autres groupes tentent de survivre, pour les besoins de la science ou juste pour espérer rentrer chez soi un jour. Cette île de buildings laissés à l’abandon, retournée à l’état sauvage, peuplée de créatures hostiles est une aventure en soi. On sait bien que tous n’en reviendront pas vivant. Et l’auteur fait monter la tension jusqu’à un final fou avec des dinosaures paniqués, un Kong furieux, des Amazones en guerre et nos héros tentant de survivre au milieu de tout ça.

On fera une petite place au teckel, élément comique de l’histoire haletante qui se conclut dans ce tome. Une conclusion ouverte car elle arrive avec des révélations qui nous font entrevoir la possibilité d’un nouveau cycle. Et donc en route pour The Kong Crew tome 4 !

Son dessin maîtrisé permet à Eric Herenguel de déployer une folle énergie dès que l’action s’emballe. Que ce soit dans les combats aériens, les luttes de dinosaures ou Kong qui court après ses proies, nos yeux ont du mal à suivre le rythme et alors qu’on s’y attend le moins, on termine la BD ! On retrouve toujours un style de dessin et d’encrage semi-réaliste qui évoque les serials américains. Aventure et fantastique sont au programme dans un dessin déchaîné, comme le montre la première page avec ses journalistes aux aguets qui ne s’attendent pas à ce qui va se passer.

The Kong Crew T.3 : Central Dark conclut ce triptyque dans un flot d’action et ouvre une grande porte vers une suite grâce à un retournement de situation inattendu !