The New World – Ales Kot, Tradd Moore, Heather Moore – la chronique BD

Le 4 juillet 2025

Un récit d’aventure coloré et enlevé dans un monde dystopique où les États-Unis ont subi une guerre civile.

Résumé : Déstabilisés par une guerre civile, les États-Unis se sont divisés en plusieurs États, parmi lesquels le plus prospère est la Nouvelle Californie. Cette nouvelle entité politique repose sur un régime policier, où la surveillance par la technologie est généralisée, et une recette populiste qui s’appuie sur les médias. Une bonne partie de la population suit avidement une émission de télé-réalité qui met en scène des super-flics traquant des criminels désignés par le pouvoir, et les exécute ou non selon le vote du public. Petite-fille du président, l’agente Stella Maris est l’une de ces super-flics, mais elle refuse obstinément de tuer les criminels qu’elle traque. Un peu perdue en dépit de son succès populaire, elle croise dans une soirée arrosée Kirby, un hacker nihiliste et beau garçon, dont elle tombe amoureuse. Problème : Kirby s’en prend à la toute-puissante chaîne de télévision… Devenu un ennemi public, Kirby est traqué par les forces de l’ordre, et Stella se retrouve à devoir faire un choix entre amour et fidélité au pouvoir.

Critique : Publié par Image Comics en 2018 aux États-Unis, The New World est l’une des bonnes surprises côté du comics indépendant. Fondé sur une esthétique très pop, grâce à la mise en couleur particulièrement réussie de Heather Moore, ce récit développe un regard sur un thème porteur : la dystopie américaine. La mise en scène d’un pouvoir autoritaire qui utilise les médias et le divertissement comme un levier pour exercer sa domination est un écho assez transparent aux angoisses américaines du moment. L’opposition à ce pouvoir est incarnée par un hackeur, Kirby, qui n’est pas vraiment un leader dans l’âme mais souhaite que la population enlève ses œillères. Ce discours politique est étroitement mêlé à une romance entre ce personnage et Stella, policière fidèle au régime mais qui conserve certains principes. Son choix de suivre la voie de la contestation transforme le récit en road-trip, l’occasion de représenter l’ouest américain et la frontière-barrière avec le Mexique (cela ne vous rappelle rien ?). Ales Kot, Tradd Moore, Heather Moore / HI Comics Le scénario à rebondissement est bien tenu et fait la part belle à l’action, sans omettre les sentiments de ses personnages. Mais c’est d’abord l’ambiance graphique qui séduit le lecteur, avec cette esthétique très seventies transposée dans un monde futuriste, qui fait réellement voyager le lecteur. On ressort finalement plein d’énergie de cette lecture vivifiante, à mettre entre les mains des amateurs de science-fiction et de bande dessinée américaine. Ales Kot, Tradd Moore, Heather Moore / HI Comics

176 pages – 24,95 €

Galerie photos

Ales Kot, Tradd Moore, Heather Moore / HI Comics Ales Kot, Tradd Moore, Heather Moore / HI Comics