Traces de sang – Gino d’Antonio, Sergio Toppi - la chronique BD

Gino d’Antonio écrit ce polar rythmé, dessiné par Sergio Toppi dans un noir et blanc hachuré. Dans cette BD rappelant le film noir, on sait que la situation n’est pas aussi simple qu’il y paraît, mais on se demande quand Nick Raider s’en rendra compte et que va-t-il faire ?

Résumé : {Traces de sang} commence par une dispute, au cœur des bayous du sud de la Louisiane. Un coup de feu, une adolescente en fuite, un dangereux voleur qui lui court après. La jeune Jacky Duvall trouve refuge auprès de Nick Raider, qui mène l’enquête sur les événements tout en assurant la protection de la jeune femme. Mais Nick est tombé sur des adversaires bien coriaces...

Critique : Un récit qui démarre brutalement, puis ralentit avant d’accélérer à nouveau. Nous rencontrons le policier Nick Raider, pris au cœur d’une affaire qui a quelques secrets. Mais Nick sait mener sa barque et, pour cette première aventure, ce sont surtout ses amis qui sont en danger. En effet, on ne s’inquiète jamais vraiment pour le policier.

Alors qu’on s’attend à une enquête posée, le récit nous entraîne sur les chapeaux de roue : agressions, fusillades, meurtres et courses-poursuite sont au programme de cette enquête. Le récit comporte, selon nous, quelques moments un peu attendus, que le scénariste aurait pu détourner pour nous étonner encore plus. Mais ce qui marque le plus, à côté de cette intrigue nerveuse et violente, ce sont les dessins de Sergio Toppi.

© Gino d’Antonio, Sergio Toppi / Fordis

Noir et blanc assumé, aplats de noir et vaste utilisation des hachures en tous sens, sur les visages, les peaux, les vêtements, les murs, les bâtiments, les forêts : le dessinateur nous sert un récit où l’image est travaillée. Les textures apportées par ses myriades de traits ressortent d’autant plus avec ces grands aplats de noir. En effet, les ombres marquées, toujours présentes de manière plus ou moins forte dans la case, ajoutent ce côté film noir à cette enquête policière qui vire à la traque. Levasseur, antagoniste monolithique, et Nick Raider, aidé par ses amis qui risquent leur vie pour la jeune fille, évoluent dans une BD aux planches composées le plus souvent de trois bandes. Les cases rectangulaires, aux contours appuyés, scandent un récit où la vie a peu de valeur aux yeux du fou furieux qui ne jette jamais l’éponge. Mais il y a un autre monstre qui se cache dans l’ombre...

Traces de sang est un polar, en noir et blanc, rythmé. On fonce vers la fin de l’histoire, qui mériterait de mettre plus en danger son protagoniste.