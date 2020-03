Trump et Poutine, des amis jurés - Claire Walding - critique

Résumé : Les États-Unis et la Russie sont-ils condamnés à se détester ? Entre rivalité historique, ambitions de puissance et volonté affichée de coopération, décryptage de l’énigmatique relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Diffusé sur la chaîne Arte. Disponible du 17/03/2020 au 15/04/2020.

Critique : C’est l’histoire d’une rumeur qui s’est transformée en affaire d’État. A force de vanter les mérites de son homologue russe Vladimir Poutine, Donald Trump a éveillé les soupçons du FBI, au point que la célèbre police fédérale a débuté une enquête pour éclaircir les relations entre les deux hommes en 2017. C’est le début de l’"affaire russe"…

La relation entre Moscou et Washington reste encore aujourd’hui l’objet de toutes les spéculations. Vladimir Poutine a-t-il réellement tout fait pour que le milliardaire américain soit élu ? La Russie a-t-elle vraiment influencé les votes américains au détriment d’Hillary Clinton, faisant de Donald Trump un agent russe qui agirait pour ses intérêts avec une discrétion toute relative ?

En se fondant sur le fait établi pour le monde entier que ni les États-Unis ni la Russie n’ont oublié la guerre froide, le citoyen du monde lambda s’interroge forcément, comparant sans cesse un homme politique unanimement jugé incontrôlable avec un autre qui, au contraire, veut tout contrôler.

La réalisatrice et scénariste allemande Claire Walding propose de revenir, de manière chronologique, sur les relations entre les deux pays, débutant son analyse par le moment où Donald Trump se lance en politique. Rappelant que Moscou et Washington voulaient se débarrasser de Barack Obama le plus vite possible, le film s’appuie sur des témoignages de journalistes, mais également de politiques, américains et russes, qui ont rencontré et/ou travaillé pour l’un ou les deux hommes. L’occasion de rappeler le fonctionnement des deux administrations, entre la Douma d’un côté et les grands électeurs de l’autre. La réalisatrice décrypte les épisodes qui ont marqué la relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Car s’ils sont idéologiquement proches, les deux hommes dirigent deux pays diamétralement différents, et semblent ne pas pouvoir s’entendre, tant chacun veut tenir la dragée haute à l’autre.

Certes intéressant, le documentaire reste assez scolaire, relatant une série de faits et de dates et confrontant des témoins qui défendent chacun leur pays, leur président, au détriment d’une analyse impartiale qui aurait servi le propos. Certains conseillers, encore en exercice, ont de toute évidence tellement peur de perdre leurs emplois qu’ils encensent soit Donald Trump, soit Vladimir Poutine sans arguments valables, et encore moins avec le contre-argumentaire que l’on est en droit d’attendre d’un documentaire qui expose sans orienter.

Si l’ambition est louable et la cause juste, notamment parce que l’élection présidentielle américaine se tiendra en novembre 2020, le documentaire témoigne d’un travail trop léger, une véritable enquête ayant pu permettre de lever le voile sur une relation décriée qui pourrait bien influencer une élection capitale.

En cela, le travail de Claire Walding peut être comparé au bilan de l’actuel locataire de la Maison-Blanche aux yeux du monde : peut mieux faire. Largement.