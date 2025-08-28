Tumpie - La Jeunesse tumultueuse de Joséphine Baker - Jean-Luc Cornette, Agnese Innocente - La chronique BD

Résumé : Freda Josephine McDonald naît dans le Missouri en 1906. Sa mère, chanteuse, doit effectuer différents emplois pour faire bouillir la marmite, son mari étant manifestement apte à peu de choses… Surnommée Tumpie, la fillette est vive et créative. Elle baigne dans la misère et la violence, notamment celle régulière et banalisée à l’égard des noirs. Parallèlement à sa scolarité, elle est placée comme domestique dans des familles blanches. Un jour, elle aperçoit un spectacle de music-hall : cela fait office de déclic.

Jean-Luc Cornette - Agnese Innocente / Glénat

Jean-Luc Cornette signe une nouvelle fois un scénario biographique qui n’hésite pas à regarder son objet avec tendresse, poésie et décalage. Il imagine notamment des scènes faisant écho à des moments clés de l’existence de la personne dont il brosse le portrait. Ici, la jeune Joséphine joue avec des plumes de cygne comme si elle préfigurait ses futurs numéros. Cela permet de s’écarter de la biographie pure et dure et d’apporter des séquences de vibration qui, en quelque sorte, aèrent le récit.

Le dessin d’Agnese Innocente est quelque peu différent de celui développé dans Audrey Hepburn - Un ange aux yeux de faon. Il paraît davantage jouer sur la faille, voire l’hésitation. Il ne se départit pas de sa force d’évocation et de sa sensibilité.

À l’instar de Joséphine Baker, cet album aborde avec légèreté des sujets essentiels et profonds.

