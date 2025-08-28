Tumpie - La Jeunesse tumultueuse de Joséphine Baker - Jean-Luc Cornette, Agnese Innocente - La chronique BD

Le 28 août 2025
- Scénariste : Jean-Luc Cornette>
- Dessinateur : Agnese Innocente
- Coloriste : Agnese Innocente
- Collection : 1000 Feuilles
- Genre : Biographie, Chronique sociale, Société
- Editeur : Glénat
- Famille : Roman graphique
- Date de sortie : 16 avril 2025
Comment Freda Josephine McDonald est devenue Joséphine Baker. Une biographie vive et enjouée qui n’édulcore pas les situations.
Résumé : Freda Josephine McDonald naît dans le Missouri en 1906. Sa mère, chanteuse, doit effectuer différents emplois pour faire bouillir la marmite, son mari étant manifestement apte à peu de choses… Surnommée Tumpie, la fillette est vive et créative. Elle baigne dans la misère et la violence, notamment celle régulière et banalisée à l’égard des noirs. Parallèlement à sa scolarité, elle est placée comme domestique dans des familles blanches. Un jour, elle aperçoit un spectacle de music-hall : cela fait office de déclic.
Jean-Luc Cornette - Agnese Innocente / Glénat
Jean-Luc Cornette signe une nouvelle fois un scénario biographique qui n’hésite pas à regarder son objet avec tendresse, poésie et décalage. Il imagine notamment des scènes faisant écho à des moments clés de l’existence de la personne dont il brosse le portrait. Ici, la jeune Joséphine joue avec des plumes de cygne comme si elle préfigurait ses futurs numéros. Cela permet de s’écarter de la biographie pure et dure et d’apporter des séquences de vibration qui, en quelque sorte, aèrent le récit.
Jean-Luc Cornette - Agnese Innocente / Glénat
Le dessin d’Agnese Innocente est quelque peu différent de celui développé dans Audrey Hepburn - Un ange aux yeux de faon. Il paraît davantage jouer sur la faille, voire l’hésitation. Il ne se départit pas de sa force d’évocation et de sa sensibilité.
Jean-Luc Cornette - Agnese Innocente / Glénat
À l’instar de Joséphine Baker, cet album aborde avec légèreté des sujets essentiels et profonds.
Jean-Luc Cornette - Agnese Innocente / Glénat
128 pages, 22,50 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie Photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.