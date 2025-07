Une fille si féline, T.3 – Akinoko - la chronique Manga

Akinoko continue l’écriture et le dessin du nouveau tome de cette série drôle et douce, comédie romantique lycéenne aux personnages attachants.

Résumé : Ce troisième volume commence au lycée où Seno discute avec son professeur, qui l’a chargé de veiller sur Nezokane. Seno ne demande qu’à se lier d’amitié avec elle, mais son caractère imprévisible et la propre timidité du jeune homme lui rendent la tâche bien difficile. Aussi est-il bien surpris quand, alors qu’il déjeune seul dans un recoin du lycée, Nezokane apparaît devant lui pour s’asseoir à ses côtés...

Critique : Mise au point avec le professeur, déjeuner surprise avec Nezokane, Seno ne sait plus que penser. Et pour cause, il est tellement timide qu’il s’embarrasse rapidement. Pour ce troisième tome, de nouveaux personnages apparaissent, qui, bien sûr, ne vont pas faciliter la vie de Seno, mais à y bien réfléchir, peut-être que si...

Dans le tome précédent, une grande étape avait été franchie, qui avait secoué Nezokane, la faisant s’interroger sur le jeune homme et réaliser qu’elle le connaissait fort peu. On peut se demander si c’est cela qui la pousse à l’approcher pour le déjeuner. On ne le saura pas vraiment, car ce nouveau tome est presque entièrement du point de vue de Seno. Avec une petite surprise à la fin, où l’on passe du temps avec un personnage secondaire dans un récit bonus.

L’histoire garde son rythme posé. On avance au fil de l’eau, des cours, des événements marquants de l’année, comme cette fête de feux d’artifice. Chacun des deux protagonistes est réservé, pour différentes raisons et leur relation prend du temps à s’installer. Et c’est ce qui rend cette histoire agréable : pas d’enjeux dramatiques, d’urgence à se jeter à l’eau à cause de rivaux quelconques, juste un duo qui prend le temps de se connaître et que l’on suit avec beaucoup de plaisir. L’humour est toujours présent avec les apparitions surprises de Nezokane et son caractère atypique à rompre les distances d’un coup. Une attitude que Seno, ultra-timide, est incapable de gérer.



copyright Akinoko SQUARE ENIX

Akinoko garde toujours son style, dans la lignée des mangas classiques. L’encrage très fin des décors réalistes et des personnages aux grands yeux et petit nez, et l’emploi de trames de gris pour rehausser le noir et blanc habituel nous situe immédiatement dans le shonen standard. L’humour est bien mis en scène par les versions shibi des personnages.

Ce troisième tome explore l’évolution de la relation entre ce duo inhabituel et nous fait découvrir d’autres personnages. Que dire de plus, à part qu’on a hâte de retrouver tout ce petit monde dans le prochain tome.