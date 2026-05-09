Une histoire d’adoption... Hippie Papy – Zidrou et Arno Monin - la chronique BD

Le 9 mai 2026
- Scénariste : ZIDROU>
- Dessinateur : Arno Monin
- Genre : comédie
- Editeur : Grand Angle
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 6 mai 2026
Zidrou scénarise la nouvelle histoire de cette collection et Arno Monin assure le dessin et la mise en couleurs des aventures de ce papy qui est resté hippie pour le meilleur et pour le pire.
Résumé : Le récit commence dans une vaste maison cossue entourée d’un parc. Honoré, vieux hippie, décide de retourner en Inde pour aider les victimes d’un tremblement de terre. Sa belle-fille pense qu’il est maintenant trop âgé pour ça, mais honoré s’en moque. À peine Honoré sort de la propriété et commence à faire du stop qu’il est arrêté par la police...
Critique : Zidrou visite d’une nouvelle manière le thème de l’adoption. Il nous faut attendre d’ailleurs plusieurs pages pour comprendre comment cette histoire se raccorde avec la série. Mais grâce au caractère opposé d’Honoré et de sa belle-fille, on attend avec le sourire. On ne vous en dira pas plus pour ne pas vous gâcher le sel de ce récit.
Mais on retrouve une des thématiques de la série : qu’est-ce qui est le plus important dans la vie ? La richesse matérielle, ou bien l’amour qu’on peut donner. Et dans cette histoire, Zidrou rappelle l’importance de l’amour, mais montre aussi que les deux ne sont pas incompatibles. Le fils d’Honoré, François-René, est un notaire vivant dans l’aisance, qui a cruellement souffert de l’absence de son père parti sur les routes indiennes. Mais François-René est un père qui aime sa fille et qui a su l’élever sans la pourrir ou trop la gâter.
Cette histoire réserve de belles surprises dans un cadre où tout le monde trouvera sa place au final. L’émotion est présente devant les aléas de la vie, les conflits de génération, la maladie, mais la tristesse n’est pas de mise. C’est avec humour et bonne humeur que le récit se conclut. Il ne s’agit pas d’un drame de société, mais d’une comédie émouvante qui aborde aussi des sujets graves et qui pointe sans méchanceté certains travers de notre vision occidentale du monde.
© Zidrou et Arno Monin / Grand Angle
Au dessin, Arno Monin a gardé son style habituel. La douceur de son trait, ses encrages posés à coups de pinceau fin, d’un noir léger qui tire vers le gris, permettent d’adoucir encore plus le dessin. Les décors esquissés en fond par des couleurs sans contours jouent sur la lumière. Ainsi, Arno Monin marque discrètement un contraste faisant ressortir les personnages sur le fond du décor. Bien sûr, les éléments de premier plan ont des contours, mais plus on s’éloigne, plus c’est la lumière qui délimite les volumes. De même, les couleurs douces se mêlent et des nuances de teinte posent les ombrages.
La composition des planches permet de laisser de l’espace aux personnages. La narration prend le temps de s’attarder sur un regard ou des mains, laissant exprimer des émotions retenues.
Une histoire d’adoption... Hippie Papy mêle astucieusement humour et émotion, pour nous conter une histoire qui parle de problèmes importants, mais qui se finit bien.
72 pages – 16,90 €
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Galerie photos
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