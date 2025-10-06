Une nouvelle ère pour le Théâtre Traversière !

News : Le Théâtre Traversière, créé en 1927 à deux pas de Paris-Gare-de-Lyon, est un lieu qui a du sens : une histoire forte, une cohérence dans la programmation, un état d’esprit solidaire !

Ce n’est ni un théâtre privé, ni un théâtre public mais un lieu culturel associatif, indépendant grâce à un modèle de résilience sans subventions publiques, faisant ainsi face à l’austérité budgétaire.

Grâce au partenariat des Comités des Activités Sociales Interentreprises cheminots de Paris Rive Gauche, Paris Sud-Est, Paris Nord, Paris Saint-Lazare et Paris-Est, il dresse de nouvelles passerelles à l’initiative d’une nouvelle équipe dynamique et volontaire, entourée d’une trentaine de bénévoles ! Parfaitement accessible pour tous les handicaps, il souhaite aussi développer un maillage territorial pour exister en qualité d’acteur local tissant ainsi des liens bien au-delà du public cheminot pour s’ouvrir à tous les publics, notamment scolaires.

Copyright Olivier Iozzia

La programmation de la saison 2025-2026 est très variée : théâtre, spectacles jeune public, concerts, danse, cinéma, conférences, créations contemporaines, formes émergentes ! Elle trouve un équilibre entre coups de cœur et dimension sociale, tranchant ainsi avec les précédentes programmations qui offraient une part belle aux têtes d’affiche déjà bien identifiées du public. L’accent est désormais mis sur une plus grande proximité. Le public et les artistes peuvent facilement se retrouver autour du bar du théâtre. Les tarifs sont minimes (même pour les non-cheminots), que ce soit pour les évènements ou les consommations.

Le Théâtre Traversière est un lieu atypique qui dénote dans le foisonnement culturel parisien ! Allez le découvrir, n’hésitez pas à vous laisser transporter !