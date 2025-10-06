Une obsession – Nine Antico – La chronique BD

Pourquoi ce désir ? Pourquoi me suis-je mis à désirer ainsi ? Nine Antico se pose la question et nous propose dans cet album de la suivre dans son cheminement réflexif et introspectif.

Résumé : Nine Antico revient avec cette bande dessinée sur sa quête de jouissance érotique. Elle décortique la construction de son désir au regard de son expérience sexuelle dans un album où l’autobiographie se mêle à l’imaginaire et aux citations littéraires.

Critique Ce n’est pas la première fois que Nine Antico revient sur son histoire personnelle et ce n’est pas non plus la première fois qu’elle aborde les thématiques de la sexualité, du refoulement et de la sensualité. Dans cet album, Nine Antico revient sur une obsession : sa difficulté de jouir lors de rapports sexuels. Dans ce livre, elle se retourne sur son passé… Elle interroge certaines de ses relations. Elle décortique sa position de partenaire sexuelle et amoureuse. Elle aborde la question du consentement qui devient peu à peu l’un des sujets centraux du livre. Nine Antico, cite même comme une lecture cathartique, le livre de Vanessa Springora, Le consentement (Grasset, 2020), qui a tant fait parler de lui au moment de sa sortie.

Mais il ne faudrait pas réduire cette bande dessinée à ce seul sujet. La question du consentement résonne aussi avec d’autres questionnements sur le plaisir féminin, la maternité et ses bouleversements, l’amour et ses conventions qui font partie du chemin de lecture. Nine Antico s’expose dans ce livre, dévoile sa vie sexuelle, se met à nue littéralement… Mais il n’y a pourtant rien d’obscène, bien au contraire, l’auteur parvient à se livrer avec pudeur, mais franchise.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Nine Antico, Dargaud Editions.

Elle raconte ce cheminement en développant une histoire parallèle : un séjour à Venise dont on se demande si elle l’a fait vraiment ou non. Chaque chapitre de l’album s’ouvre par une citation évoquant la capitale vénitienne ou l’un de ses plus célèbres habitants, Casanova. Ce choix narratif rend la lecture de cette bande dessinée quelque peu énigmatique, poétique.… Une lecture en apesanteur, où le lecteur.rice est invité.e dans les pensées et les rêves de l’autrice.

Esthétiquement, la gageure est réussie, c’est un livre en noir et blanc avec pour seule couleur, le rouge vif des pages monochromes annonçant chaque nouveau chapitre. Sur celles-ci, se trouve chaque fois une citation littéraire imprimée dans une typographie blanche et élégante. Le dessin de Nine Antico est fait de traits précis et agiles qui donnent forme à des corps lestes et mouvants. Des aplats de noir viennent dessiner des éléments du décor. L’ensemble est sobre mais délicat. La mise en page est soignée, elle s’affranchit des cases et offre aux regards de multiples chemins pour traverser les pages qui se succèdent. Les vides sont éloquents, le blanc dialogue avec le noir et, à certains moments, ils s’emmêlent et se brouillent et apportent alors une épaisseur supplémentaire à la matière dessinée.

Si ce livre traduit une obsession, si cette obsession oblige à sonder des gouffres, des zones grises et des partie érogènes, cette bande dessinée est aussi un acte créatif qui ouvre des perspectives libératrices et la possibilité, pour l’auteur de mettre des mots sur son insaisissable sentiment obsédant.