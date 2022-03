Une sacrée mamie édition double Vol.1 - Yoshichi Shimada, Saburo Ishikawa - la chronique BD

Résumé : 1958. Hideko est une mère célibataire qui travaille dans un restaurant d’Hiroshima en élevant ses deux fils. Mais la tâche est trop difficile et c’est le cœur lourd qu’elle se résigne à envoyer son petit Akihiro chez sa propre mère, une femme seule et pauvre qui vit à la campagne. C’est le début d’une belle complicité entre la grand-mère et son petit-fils...

Critique : Comment les auteurs et autrices japonais parviennent-ils non seulement à saisir, mais aussi et surtout à griffonner ces instants ineffables et qui parlent à tous, peu importe l’âge et le continent ? La réponse ne tient pas en trois lignes, mais Une sacrée mamie est une série qui permet de s’en rendre compte. Les sentiments qui se dégagent des relations entre une grand mère infatigable à la pauvreté gaie – selon ses dires – et son petit-fils qu’elle cajole sont représentés de manière extrêmement fine. À la manière du père Grandet qui manigance sans arrêt pour accroître sa fortune, la grand-mère ( « gabaï ») développe mille ficelles pour faire bouillir la marmite. Ces astuces constituent des moments piquants dans le manga. Cet ensemble de petits riens forme un tout qui se révèle aussi touchant que possible.

© Soleil / Ishikawa

Le dessin participe à cet élan qui rend le manga aussi touchant. Les personnages ne sont pourtant pas épargnés. Si la maman est magnifique dès la première page, les deux frères sont bien laids, et avec sa goutte au nez et son air de chien battu, le héros fait bien pâle figure. Mais c’est grâce à la grand-mère, toujours égale, toujours juste, que les planches s’animent et proposent une régularité graphique. De fait, on s’interroge lorsque la grand-mère est absente, car on a l’impression qu’il manque quelque chose, et l’on tremble lorsqu’elle tombe malade, tant elle est au cœur de l’ouvrage.

© Soleil / Ishikawa

Si vous ne connaissiez pas cette sacrée mamie, courrez attraper cette réédition, montrez la à vos grands parents même s’ils ne supportent pas les mangas, histoire de montrer que les Japonais font, une nouvelle fois, de superbes œuvres universelles.