Une vie en dessins T. 7 : Tome et Janry - Tome, Janry- la chronique BD

Résumé : Nul besoin de présenter les dignes héritiers de Franquin, mais cette rétrospective peut aider à saisir le travail et l’immense apport du duo qui a introduit {Spirou} et {Le Petit Spirou} dans une nouvelle ère...

Critique : Il y a des albums dont on se souvient toute sa vie, et Spirou, à l’instar d’un Astérix et d’un Tintin, fait partie de ceux-là. Tom et Janry ont repris le flambeau d’un génial Franquin, mais ont définitivement fait basculer les aventures du petit groom dans un univers mêlant fantastique (champignons), anticipation (Zorglub) et actualité (Moscou)... De fait, le duo s’est imposé comme le plus grand contributeur à l’univers Spirou, notamment si l’on ajoute les planches réservées à la jeunesse du non moins célèbre Petit Spirou, ce malicieux en culottes courtes légèrement pervers et drôlement gaffeur. Leur héritage est donc à connaître dans ce septième tome de la série des Vies en dessins, véritable bible pour les passionnés de cette atmosphère franco-belge à son zénith, un poiny culminant artistique que Tome et Janry ont indubitablement atteint avec leurs albums, où à titre personnel et très subjectif je mettrais le sombre La Vallée des bannis comme point d’orgue.

© Dupuis / Janry

Il ne faut pas forcément avoir lu les différents albums pour s’extasier devant les planches crayonnées, où le noir et le blanc est époustouflant, car on lit, on sent, on goûte même les traits d’un Janry qui laisse la magie opérer, celle d’un style désormais un poil vintage, mais qui rétrospectivement a fait basculer Spirou dans la BD moderne. Sans perdre de son humour, les mimiques de Fantasio ou de Champignac l’attestant, la trame et le graphisme ont su apporter quelques écarts, quelques déviations là où Franquin, Jean-Claude Fournier et Nic avaient contribué à créer un certain classicisme.

© Dupuis / Janry

Ouvrage de collection avant tout, cette Vie(s) en dessin, car ils sont bien deux à avoir collaborer pour donner vie à des aventures inoubliables, cet album rassemble des textes et planches aux résonances infinies.