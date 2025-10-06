Une Volvo blanche – Erik Svetoft – la chronique BD

Le 6 octobre 2025
- Scénariste : Erik Svetoft>
- Dessinateurs : Erik Svetoft, Erik Svetoft
- Genre : Thriller, Horreur
- Famille : Roman graphique
- Date de sortie : 22 août 2025
Un thriller grotesque et glaçant au graphisme enlevé, qui nous vient de Suède.
Résumé : Une explosion survient dans une usine au moment où celle-ci est visitée par des cadres dirigeants de la firme. S’il ne fait pas de victimes humaines, cet accident constitue le moment déclencheur d’une série d’événements macabres. Les dirigeants de la firme présents ce jour-là sont victimes de tentatives de meurtre. L’identité et les motivations de l’agresseur demeurent mystérieuses. L’atmosphère de conspiration augmente, quand l’entreprise dépêche des agents de sécurité privés pour mener l’enquête…
Critique : Déjà remarqué pour SPA, où l’horreur servait à critiquer la société du bien-être scandinave, Erik Svetoft propose avec Une Volvo blanche une satire mordante du capitalisme suédois, où des hommes d’affaires encravatés font du business en toutes circonstances – y compris les plus absurdes – en pratiquant sans discontinuer une novlangue remplie d’anglicismes (« nos nouveaux produits ont un gros potentiel : ils sont disruptifs et market fit à l’international ») et de périphrases dénuées de sens. L’auteur recourt une nouvelle fois à l’horreur, qui prend la forme d’étranges formes organiques qui envahissent le « réel » et de personnages difformes sortis d’une sorte d’enfer ou des entrailles de certaines « victimes ». Certaines scènes convoquent un imaginaire médiéval, avec des têtes couronnées et épées, quand d’autres s’inscrivent davantage dans un body horror japonais. Cette inscription horrifique sert d’abord à renforcer le grotesque d’un récit où tous les personnages en prennent pour leur grade : hommes d’affaires, membres de la sécurité, travailleurs de l’usine, policiers, personne ne sort indemne de cette histoire gratinée et menée tambour battant.
Une Volvo blanche repose par ailleurs sur des choix graphiques percutants : Erik Svetoft utilise une même teinte bleue pour l’ensemble de ses pages, et alterne entre des scènes dialoguées, des scènes d’actions et des représentations métaphoriques déroutantes. Le scénario perd parfois son lecteur, qui peine à distinguer tous les enjeux de l’enquête au milieu de dialogues absurdes et de personnages ubuesques, mais Une Volvo blanche se vit d’abord comme une expérience de lecture, aussi étrange semble-t-elle parfois. C’est en se laissant entraîner dans cette enquête qui perce – littéralement – les entrailles du capitalisme suédois que l’on comprend le sens de cette lecture qui en déroutera plus d’un.
336 pages – 29 €
